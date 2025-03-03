中國裔評論家石平遭砲轟 宣布退出日本參議員選舉

中國裔評論員石平宣布退出參議員選舉。（擷取自X）

2025/03/03 13:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕62歲中國裔評論家石平（せき・へい）歸化日本籍近20年，原本上月宣布將代表日本維新會投入今年7月的參議員選舉，成為少數擁有中國背景的參選人，但僅過數週，他便稱因遭受網路謾罵而宣布退選。

綜合日媒報導，石平於2月11日宣布將代表日本維新會參加7月的參議員選舉，批評中國「是一個日益增長的威脅，已成為決定日本命運的緊迫問題」所以他想透過投身政壇來為日本努力。

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然而，石平昨（2）日在社群平台「X」發文，表示自己決定參選後遭到許多網友攻擊，讓家人感到惶恐不安，為了讓他們回到正常生活，他選擇退出選舉。

石平坦言，雖然部分批評是惡意攻擊，但他也認為其中有許多理性的質疑，特別是針對「第一代移民從政」的擔憂及討論，值得他進一步思考，並感謝日本維新會的認可及支持者的鼓勵。

今年62歲的石平來自中國四川，1988年前往日本留學，並於2007年歸化日本籍。他長年透過媒體專欄、社群平台批判中國，並撰寫多部關於中國時事及中日關係史的專書。

数日後に公表するつもりの案件だが、ネット上ですでに情報が出回っているので自分から発表します。私石平は、日本維新の会からの参議戦出馬を取りやめることにしました。理由は次のポストで述べますが、ここではまず、公認政党への感謝と、出馬宣言に声援を送って下さった方々にへの感謝を申したげたい… — 石 平 （@liyonyon） March 1, 2025

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