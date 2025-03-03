一帶一路政策再掀亂象！印尼工人怒砸中企 青山工業園區陷火海

印尼青山工業園區3月2日發生工人暴亂，現場影片顯示，多名印尼工人聚集在園區內，砸毀並焚燒管理員車輛，場面混亂。（圖翻攝自X/@whyyoutouzhele）

2025/03/03 11:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼青山工業園區（Tsingshan Industrial Park）3月2日發生工人暴亂，現場影片顯示，多名印尼工人聚集在園區內，砸毀並焚燒管理員車輛，場面混亂。

長期揭露中國敏感時事的部落客「李老師不是你老師」今（3）日分享多段影片，據悉，青山工業園區是中國「一帶一路」合作項目之一，2013年中國國家主席習近平訪問印尼期間，兩國元首簽署合作協議。該園區由上海鼎信投資（集團）有限公司控股，印尼八星投資有限公司參股，主要從事鎳礦採掘、出口及鎳鐵冶煉產業。

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影片曝光後引起網友狂酸，「估計印尼工人被剝削了，說明還是中國本土工人好用，抗剝削能力強，外國工人沒有跪著請願的習慣。」、「沒標題還以為中國人站起來了，結果又是老外。」、「爛尾帝的項目。」、「印尼不吃中國公司治理那一套。」、「一帶一路大爛尾，奴役人家就不行。」

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