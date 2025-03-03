台女澳洲犯下11罪名！ 縱火、燒車、襲擊室友等全認罪

澳洲維省凱西市（Casey）警方去年針對一名洪姓女子（Tsai-Wei HUNG）發布通緝令。（擷取自Eyewatch - Greater Dandenong Police Service Area/FB）

2025/03/03 11:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣籍洪姓女子洪采薇（Tsai-Wei Hung，音譯）因涉嫌在澳洲維多利亞省凱西市（Casey）犯下縱火、燒車、攻擊室友等罪行。經過羈押200多天後，她於2025年1月22日在法庭上認罪，等待最終宣判。

據《每日郵報》報導，2024年3月10日洪采薇因租屋糾紛而被趕出住所後，對前房東及室友展開長達數月的恐怖報復。她不僅開車試圖衝撞室友，還朝對方的車子潑灑汽油並點燃，甚至朝房門丟擲汽油彈和雞蛋。

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洪女試圖撞人時，曾在草坪上不停追逐逃跑的室友，對方只好躲進車庫，沒想到她竟直接撞上車庫門，導致車庫及內部車輛嚴重受損。隔天，她甚至擅闖車庫，砸碎車子擋風玻璃，當晚還跑到警察局哭訴自己遭受室友虐待。

事後，洪女遭到澳洲警方通緝。然而，6月10日深夜，她再度潛回前租屋處縱火燒車，還向屋內扔擲汽油彈，現場爆炸聲驚醒眾人，讓室友驚恐大喊「她回來了，她回來了！」。不僅如此，洪女還向對方勒索3萬澳元（約新台幣61萬元），遭拒後又前往某處縱火燒屋，並大喊「去死吧」。

最終，洪女於6月14日落網，遭控縱火、毀損財產、魯莽行為造成嚴重損害等多達11項罪名。2025年1月22日，洪女在法庭上認罪，當地法庭尚未宣判，後續仍須進行聽證程序。

洪女遭控縱火、毀損財物等11項罪名，荒謬行徑令人髮指。（圖擷自臉書社團「澳洲打工度假_背包同鄉會」）

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