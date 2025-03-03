每週性愛20次？研究揭四種浪漫戀愛類型

愛情不只有一種，研究發現四種模式。（情境照）

2025/03/03 10:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究發現，浪漫戀愛可分為四種類型，其中「性慾型」戀人每週性愛頻率最高可達20次。

《衛報》報導，這項研究發表於《人格與個體差異》（Personality and Individual Differences）期刊，由澳洲國立大學（ANU）生物人類學博士候選人博德（Adam Bode）主導。

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博德將浪漫愛情定義為「一種通常與特定個體建立長期配偶關係的慾望相關的動機狀態」，這種狀態「在人類最近的演化歷史中出現」。

他指出，浪漫愛情「跨越整個生命週期，並與兩性獨特的認知、情感、行為、社會、遺傳、神經和內分泌活動相關。在生命的大部分時間裡，它具有擇偶、求愛、性愛和建立配偶關係的功能。」

博德認為這個定義「不完美」，但卻是「科學上最有用、最精確」的定義。他計畫更新定義，納入浪漫愛情開始的年齡，以表明它「在青春期之前並不具備所有特徵」，並且與浪漫關係的早期階段有關。

根據研究，浪漫愛情階段可透過荷爾蒙和血液神經傳導物質水平的變化來衡量，一般認為可持續長達兩年，之後轉變為「伴侶之愛」（companionate love）。在某些情況下，浪漫愛情階段會持續更長的時間。

研究團隊使用了2022年浪漫愛情調查（Romantic Love Survey 2022）中，來自33個國家、1556人的資料。這是目前全球最大的戀愛人群數據集。研究團隊選取了809名年齡在18至25歲之間，且自認為正在戀愛中的人，並將他們分為四個主要的「群體」：

●溫和型（Mild）： 約佔20.02%，其特徵是「強度最低、強迫性思維最低、承諾度最低、性愛頻率最低」。這類人認為伴侶「絕對」愛自己的比例最低（25.31%），發生性行為的比例也最低（82.72%）。

●適中型（Moderate）： 約佔40.91%，博德形容這類人「相當普通」，這類人更可能是男性，且較少有孩子。這類人的特徵是「強度相對較低、強迫性思維相對較低、承諾度相對較高、性愛頻率相對適中」。

●熱烈型（Intense）： 約佔29.42%，博德形容這類人是「瘋狂戀愛」的類型。其特徵是「強度最高、強迫性思維最高、承諾度最高、性愛頻率相對較高」。這類人中，約有六成是女性。

●性慾型（Libidinous）： 約佔9.64%，這類人的性愛頻率平均每週10次，最高可達20次。其特徵是「強度相對較高、強迫性思維相對較高、承諾度相對較高、性愛頻率極高」。這類人略微更可能是男性，且在穩定關係中但未同居的比例最高。

研究團隊透過測量受訪者的浪漫強度、強迫性思維、承諾度和性愛頻率，來歸納出這些分類。博德指出，還有一些有趣的關聯，例如性慾型戀人也更可能想抽菸、旅行和花更多錢。

研究使用1986年開發的「熱情戀愛量表」（Passionate Love Scale，簡稱PLS）來衡量浪漫愛情的強度，這是一種跨文化使用的「衡量浪漫愛情認知、情感和行為特徵的可靠指標」。

研究顯示，對愛人的強迫性思維在浪漫愛情理論中已被認可，有助於建立關係與忠誠度，承諾促進連結，性愛則是其功能之一。作者建議未來探討性別、性取向、情緒與長遠關係影響，以及文化、種族差異和性別不平等的效應，預期成果可觀。

研究樣本限於英語系年輕人，多來自WEIRD（西方、受過教育、工業化、富裕、民主）國家。博德指出，浪漫愛情影響家庭與文化且具普遍性，卻研究不足盼助全球理解，並認為其表達方式或仍在演化中。

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