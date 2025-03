馬斯克怒轟美國社會福利金是「史上最大龐氏騙局」！言論掀兩黨激戰

2025/03/03 10:39

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)近日在羅根(Joe Rogan)的podcast節目中將美國社會福利金制度描述為「史上最大的龐氏騙局」,並稱聯邦政府是「一個大型金字塔騙局」,引發了美國政壇的強烈反應。馬斯克認為,由於出生率下降和退休後預期壽命增加,美國亟需「解決」其福利制度問題。

綜合外媒報導,社會福利金制度始於1935年,是前總統富蘭克林·羅斯福新政社會計劃的一部分,透過從在職工人薪水中收取的資金,向退休人員、殘疾人士和其他符合條件者提供每月福利金。

馬斯克的言論迅速引發兩黨不同反應。民主黨議員指責這是共和黨削減社會福利的先兆。加州民主黨參議員希夫(Adam Schiff)表示,馬斯克的評論顯示共和黨正在「攻擊社會社會福利金和醫療保險」。聯邦眾議員歐加修寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)則稱馬斯克為「公眾的吸血鬼」,並指責他為了自身減稅利益而針對老年人、殘疾人和孤兒。

與此同時,美國眾議院共和黨議長強生(Mike Johnson)表示,任何對社會社會福利金的審查都將側重於「欺詐、浪費和濫用」問題。他聲稱馬斯克正在發現社會福利金中存在「大量的欺詐、浪費和濫用」。威斯康辛州共和黨參議員羅恩(Ron Johnson)過去也曾將社會福利金描述為「合法的龐氏騙局」。

在此背景下,眾議院已通過一項預算決議,計劃在未來幾年削減數十億美元開支。該法案指示能源和商業委員會確定至少8800億美元的削減額,許多批評人士認為這將主要來自醫療補助(Medicaid)。

此外,由馬斯克領導的政府效率部(DOGE)正在推動削減聯邦預算和裁減員工。社會安全管理局(SSA)已宣布計劃將員工總數從約5萬7000人減少到5萬人,裁減7000個工作崗位。

關於欺詐問題,雖然馬斯克聲稱在社會福利金數據庫中發現了2000萬已死亡但仍被標記為活著的人,但根據社會安全管理局督察長報告顯示,2024年7月份的欺詐案例不到1%。

This guy is a leech on the public. No matter how many billions he gets in tax cuts and government contracts, it will never be enough for him.



Now he’s going after the elderly, the disabled, and orphaned children so he can pocket it in tax cuts for himself.



It’s disgusting. https://t.co/9jYVk31rJG