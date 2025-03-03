馬斯克怒轟美國社會福利金是「史上最大龐氏騙局」！言論掀兩黨激戰
億萬富豪馬斯克近日在羅根的podcast節目中將美國社會社會福利金制度描述為「史上最大的龐氏騙局」，並稱聯邦政府是「一個大型金字塔騙局」。（法新社）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日在羅根（Joe Rogan）的podcast節目中將美國社會福利金制度描述為「史上最大的龐氏騙局」，並稱聯邦政府是「一個大型金字塔騙局」，引發了美國政壇的強烈反應。馬斯克認為，由於出生率下降和退休後預期壽命增加，美國亟需「解決」其福利制度問題。
綜合外媒報導，社會福利金制度始於1935年，是前總統富蘭克林·羅斯福新政社會計劃的一部分，透過從在職工人薪水中收取的資金，向退休人員、殘疾人士和其他符合條件者提供每月福利金。
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馬斯克的言論迅速引發兩黨不同反應。民主黨議員指責這是共和黨削減社會福利的先兆。加州民主黨參議員希夫（Adam Schiff）表示，馬斯克的評論顯示共和黨正在「攻擊社會社會福利金和醫療保險」。聯邦眾議員歐加修寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）則稱馬斯克為「公眾的吸血鬼」，並指責他為了自身減稅利益而針對老年人、殘疾人和孤兒。
與此同時，美國眾議院共和黨議長強生（Mike Johnson）表示，任何對社會社會福利金的審查都將側重於「欺詐、浪費和濫用」問題。他聲稱馬斯克正在發現社會福利金中存在「大量的欺詐、浪費和濫用」。威斯康辛州共和黨參議員羅恩（Ron Johnson）過去也曾將社會福利金描述為「合法的龐氏騙局」。
在此背景下，眾議院已通過一項預算決議，計劃在未來幾年削減數十億美元開支。該法案指示能源和商業委員會確定至少8800億美元的削減額，許多批評人士認為這將主要來自醫療補助（Medicaid）。
此外，由馬斯克領導的政府效率部（DOGE）正在推動削減聯邦預算和裁減員工。社會安全管理局（SSA）已宣布計劃將員工總數從約5萬7000人減少到5萬人，裁減7000個工作崗位。
關於欺詐問題，雖然馬斯克聲稱在社會福利金數據庫中發現了2000萬已死亡但仍被標記為活著的人，但根據社會安全管理局督察長報告顯示，2024年7月份的欺詐案例不到1%。
This guy is a leech on the public. No matter how many billions he gets in tax cuts and government contracts, it will never be enough for him.— Alexandria Ocasio-Cortez （@AOC） March 1, 2025
Now he’s going after the elderly, the disabled, and orphaned children so he can pocket it in tax cuts for himself.
It’s disgusting. https://t.co/9jYVk31rJG