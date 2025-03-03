日本兒少受虐檢測AI錯誤率逾6成！2億元恐打水漂

日本兒童家庭廳投入10億日圓研發的受虐檢測AI系統，近來測試時發現錯誤率超過60％。（圖擷自「こども家庭庁」YouTube）

2025/03/03 10:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本兒童家庭廳從2021年開始投入10億日圓（約新台幣2.18億元），希望研發出能檢測兒少受虐案的AI系統，孰料近來測試時發現錯誤率超過60％，當局正在考慮是否還要繼續開發。

據《讀賣新聞》報導，兒童家庭廳表示，由於長期缺少社工人手，因此他們決定研發AI來協助處理人員做出決定，這款AI模型接受了5000起兒少虐待案資料的訓練，輸入有無受傷、受傷部位和監護人態度等91條項目，就會提供0至100分的受虐可能性。

請繼續往下閱讀...

不過，兒童家庭廳今年和10個地方兒少單位合作測試時，輸入100起成立的虐待案進行評估，結果發現AI對其中62起判斷錯誤。在某個案例中，小孩指稱自己被媽媽打得半死，甚至會被抓起來用頭撞地板，但最終只有2、3分左右，因為受虐者身上沒有瘀傷。

兒童家庭廳原定今年將這款AI投入使用，但目前已決定延後，並且還要再討論是否繼續研發。人工智慧專家認為，兒童家庭廳給AI餵的資料太少，而且很多輸入選項僅限「有或沒有」，才會導致這種情況，例如在哪受傷、受傷範圍等重要資訊就無法填入，因此想用AI來判定相當困難。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法