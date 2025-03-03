為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美亞利桑那州高速公路嚴重連環撞！釀4死10多人受傷

    亞利桑那州10號州際公路近日發生嚴重多車連環相撞事故，造成4人死亡、10多人受傷。（圖翻攝自X/@MarioNawfal）

    亞利桑那州10號州際公路近日發生嚴重多車連環相撞事故，造成4人死亡、10多人受傷。（圖翻攝自X/@MarioNawfal）

    2025/03/03 10:14

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州10號州際公路上週六發生嚴重多車連環相撞事故，造成4人死亡、多人受傷。事故地點位於托諾帕西邊89英里處，涉及超過10輛車，包括4輛客車、6輛商用車、1輛廂型車和1輛拖著拖車的休旅車。

    綜合外媒報導，據當局報告，事故發生後多輛車輛起火。最初消息指有6人在事故中喪生，但官方隨後將死亡人數修正為4人。事故造成10多人受傷，13人被送往當地醫院，其中2人情況危急正在接受治療，1人因預防性措施住院，另有5人經治療後已出院。

    當局表示，事故可能是由連環碰撞引起，初步判斷是一次初始碰撞後，隨即發生一次或多次二次碰撞，導致更多傷亡。

    事故發生時，鳳凰城國家氣象局已發布多次沙塵暴警告。調查人員目前正在調查「吹起的灰塵」是否降低了道路能見度，並在事故中產生了「重大影響」。

    事故發生後，超過20個應急單位趕赴現場救援，2名傷勢嚴重的傷者被直升機送往醫院。事故一度導致10號州際公路東西向車道關閉，但目前已重新開放通行。

    事故地點位於托諾帕西邊89英里處，涉及超過10輛車輛。（圖翻攝自X/@MarioNawfal）

    事故地點位於托諾帕西邊89英里處，涉及超過10輛車輛。（圖翻攝自X/@MarioNawfal）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播