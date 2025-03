美亞利桑那州高速公路嚴重連環撞！釀4死10多人受傷

2025/03/03 10:14

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州10號州際公路上週六發生嚴重多車連環相撞事故,造成4人死亡、多人受傷。事故地點位於托諾帕西邊89英里處,涉及超過10輛車,包括4輛客車、6輛商用車、1輛廂型車和1輛拖著拖車的休旅車。

綜合外媒報導,據當局報告,事故發生後多輛車輛起火。最初消息指有6人在事故中喪生,但官方隨後將死亡人數修正為4人。事故造成10多人受傷,13人被送往當地醫院,其中2人情況危急正在接受治療,1人因預防性措施住院,另有5人經治療後已出院。

請繼續往下閱讀...

當局表示,事故可能是由連環碰撞引起,初步判斷是一次初始碰撞後,隨即發生一次或多次二次碰撞,導致更多傷亡。

事故發生時,鳳凰城國家氣象局已發布多次沙塵暴警告。調查人員目前正在調查「吹起的灰塵」是否降低了道路能見度,並在事故中產生了「重大影響」。

事故發生後,超過20個應急單位趕赴現場救援,2名傷勢嚴重的傷者被直升機送往醫院。事故一度導致10號州際公路東西向車道關閉,但目前已重新開放通行。

????????????ARIZONA CRASH KILLS 6, INJURES 13—MULTI-VEHICLE COLLISION IGNITES FIERY CHAOS



A horrific crash on Interstate 10 near Tonopah, Arizona, left at least 6 dead and 13 injured after multiple tractor-trailers and passenger vehicles collided and burst into flames.



Authorities are… pic.twitter.com/fi3ZOy4xyA