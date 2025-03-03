92人險遇空中危機！達美客機偵測到「煙味」緊急折返

達美航空一架預定飛往紐奧良的客機，今日在從波士頓洛根國際機場起飛後不久，因機艙內偵測到「煙味」而被迫緊急折返原機場。（美聯社）

2025/03/03 09:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕達美航空一架預定飛往紐奧良的客機，美國當地時間週日（2日）在從波士頓洛根國際機場起飛後不久，因機艙內偵測到「煙味」而被迫緊急折返原機場。

綜合外媒報導，據了解，達美航空1398號班機是一架空中巴士A220客機，於美國東部時間上午8時48分從波士頓起飛。起飛後不久，機組人員在駕駛艙和客艙內都聞到不明「煙味」，機長隨即依照安全標準作業程序，決定返回波士頓洛根國際機場。

請繼續往下閱讀...

該班機宣布進入緊急狀態，以獲得空中交通管制的優先處理權，並於上午9時35分左右安全降落於波士頓。地面緊急應變人員已在機場待命，以應對可能發生的任何情況。

機上共有87名乘客、3名空服員和2名飛行員，總計92人。所幸事件中無人受傷。

達美航空發言人表示，公司正在努力盡快且安全地安排受影響乘客繼續他們的旅程，並對乘客遭遇的旅程延誤表示歉意。

美國聯邦航空管理局（FAA）已證實正在調查此事件的原因，以確定煙霧異味的來源及是否存在潛在安全隱患。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法