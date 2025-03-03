批澤倫斯基打亂協議計畫 美財長貝森特：不知道他在想什麼

美國財政部長貝森特在2日播出的《哥倫比亞廣播公司》政論節目「面對全國」中提到，美國與烏克蘭原先都已經準備好簽署協議，但澤倫斯基卻打亂原本的安排，貝森特直言：「我不知道他在想什麼。」（彭博）

2025/03/03 11:07

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮爆發激烈爭執，原先兩國欲簽署的「礦產協議」也因此被擱置。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在3月2日播出的《哥倫比亞廣播公司》（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中提到，美國與烏克蘭原先都已經準備好簽署協議，但澤倫斯基卻打亂原本的安排。

主持人布瑞南（Margaret Brennan）針對礦產協議問題詢問貝森特：「這項協議是否還有效，還是川普總統有指示你放棄這項計畫？」貝森特對此首先強調：「沒有和平協議就不可能達成經濟協議，達成經濟協議的必要條件是烏克蘭高層希望達成和平協議。」

請繼續往下閱讀...

貝森特表示，2月28日當天原本要做3件事，包括舉行記者會、美烏16名高層一同進行私人午宴，並準備好簽署協議，現在局勢變得不明朗，澤倫斯基打亂了原本的安排。貝森特指出，川普這項經濟佈局的想法是想讓美國民眾與烏克蘭民眾進一步緊密結合，向俄羅斯高層表明沒有見縫插針的機會，但澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室中，試圖在全世界面前重新審視這項協議，「但我們原本是打算在私人午宴中才來討論這件事」。

主持人布瑞南隨後向貝森特確定和平協議與礦產協議之間的輕重緩急，貝森特表示，此協議是一項綜合性經濟協議，不單單只是針對礦產，他認為現在要看澤倫斯基是否希望繼續進行這項協議，「如果他希望繼續打下去，那麼簽署一項經濟協議有什麼意義？川普總統希望達成和平協議」。貝森特提到，川普正努力朝和平邁進，雖然不知道能否達成和平協議，但還是要試過才知道。

貝森特提到，關於上週五在白宮發生的「悲劇」，他坦言他不知道澤倫斯基「在想什麼」，美方上週接待法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）都非常順利，兩人也都支持推動和平協議，澤倫斯基要做的就是來簽署這份協議，再度展現烏克蘭人民與美國人民緊密合作，但他卻選擇了毀掉這個機會。最後主持人詢問，所以這項協議現在是否已不可行？貝森特則說目前並不可行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法