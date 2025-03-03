造神？習近平《經濟文選》出版 要全黨全國好好學習

中國國家主席習近平著作多，且都放在書店最顯眼位置，通常一進門就看得到。（法新社資料照）

2025/03/03 10:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平又出書了！中共「兩會」明（4）日召開，《習近平經濟文選》第1卷在此前夕發行，提供「全黨全國各族人民」深入學習「習近平經濟思想」。習近平「著作」幾乎都是彙整各種場合的談話、演講，至少已有上百冊，每次出版都引來官員追捧、搶購，是中國書籍銷售排行榜常勝軍，但外界批評根本是造神的手段。

中共官媒《新華社》2日報導，《習近平經濟文選》由中共中央黨史和文獻研究院編輯，第1卷收錄中共總書記習近平2012年11月至2024年12月執政期間「關於經濟建設最重要、最基本的著作」，按時間排序，分為報告、講話、演講、指示、批示等74篇。報導稱，這是「為全黨全國各族人民深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平經濟思想，提供了權威教材」，「以習近平為核心的中共中央......一系列新理念新思想新戰略，引領中國經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，形成了習近平經濟思想」。

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2023年4月《新華社》曾報導，中共中央通令全中國學習官方新出版的《習近平著作選讀》第1、2卷，要求各大專院校當作師生教材，推動習近平思想「進教材、進課堂、進頭腦」；2023年6月《英國廣播公司》（BBC）報導，中國大學招生「高考」（普通高等學校招生全國統一考試）作文試題要求考生針對習近平的講話寫感想，此前只有毛澤東的詩詞曾登上試卷。

習近平的著作幾乎都只是彙整他在各種場合的談話、指示，內容多半靠幕僚操刀，很難說有什麼新意，但中共官場幾乎人手一本，每次新書都陳列在書店最顯眼的位置，官員往往會主動搶購擺放在辦公室或家中，很多學校、機關不會錯過，外界估計他的著作至少已有一百多冊，沒有官方公開統計發行量，卻是中國書籍銷售排行榜上常勝軍，有人推測累計銷售數量可能已達上億本，光是比照一般作家收版稅就是筆驚人收入。

《習近平經濟文選》第1卷由中共中央黨史和文獻研究院編輯，近日出版。（圖擷自網路）

《習近平經濟文選》第1卷由中共中央黨史和文獻研究院編輯，近日出版。（法新社資料照）

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