美國高層暗示須下台 澤倫斯基強硬回應

澤倫斯基表示自己不會下台，但願意「交換」烏克蘭加入北約。（美聯社）

2025/03/03 07:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週五在白宮與美國總統川普（Donald Trump）及副總統范斯（J.D. Vance）會面時爆發激烈爭執，事後歐洲領導人週日在​​倫敦的歐洲峰會上對澤倫斯基表示一致支持，在此同時，美國共和黨高層則施壓，要求澤倫斯基改變對俄羅斯戰爭的立場或下台。美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）也暗示，若要達成和平協議，澤倫斯基可能必須下台。澤倫斯基則堅稱自己不會下台，但願意「交換」烏克蘭加入北約。

綜合外媒報導，美國共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）等人要求烏克蘭總統下台的聲音出現，週日澤倫斯基強硬回擊「我可以授予他（葛瑞姆）烏克蘭公民身分，他的聲音就會開始變得有份量，我會以烏克蘭公民的身分聽取他關於誰應該成為總統的意見。烏克蘭總統不應在葛瑞姆的家中進行，而應在烏克蘭進行。」

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基也被問及，如果烏克蘭成為北約成員國，他是否會辭職。他透過翻譯用烏克蘭語說道，他願意「交換」烏克蘭加入北約，「我說過，我要換取北約成員國身分，那就意味著我完成了我的使命。」至於目前擱置的美烏礦產協議，他則說，烏克蘭「準備簽署該協議」。

川普的國家安全顧問瓦爾茲週日表示，美國政府尚不清楚澤倫斯基是否準備好透過談判結束戰爭。他強調，川普的目標是實現莫斯科與基輔之間的永久和平，做出領土讓步以換取以歐洲為首的安全保障。

瓦爾茲在CNN節目「美國國情」（State of the Union）被問到川普是否希望澤倫斯基辭職，他表示「我們需要一個可以跟我們打交道、最終與俄方打交道結束這場戰爭的領導人。」並補充說，如果澤倫斯基總統的個人動機或政治動機，明顯與結束國內戰爭相悖，那麼他認為他們就真的要面臨問題了。

美國南卡羅來納州參議員葛瑞姆（Lindsey Olin Graham）是川普盟友，也是烏克蘭的擁護者，在白宮衝突之後，他質疑美國是否還能與澤倫斯基合作。美國眾議院共和黨議長強生（Mike Johnson）週日也發表類似言論：「必須做出改變，要嘛他恢復理智，懷著感激之情回到談判桌，要嘛其他人來領導這個國家。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法