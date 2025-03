英相施凱爾：有數個國家表態願參與烏克蘭維和計畫

2025/03/03 05:36

〔中央社〕英國今天在倫敦舉行烏克蘭與歐洲安全峰會,首相施凱爾會後在記者會表示,已有數個國家表態願參與維護烏克蘭和平協議的計畫,但具體參與方式為何,交由各國說明。

施凱爾(Keir Starmer)今天稍早接受英國廣播公司(BBC)專訪時提到,英、法兩國以及「或許還有一、兩個國家」,將與烏克蘭共同擬定計畫,以停止戰事,接著將與美國討論計畫內容。

請繼續往下閱讀...

下午峰會結束後,施凱爾在記者會稱已有「數個國家」(a number of countries)表態有意參與計畫、扮演較具「前瞻性」(forward-looking)的角色,組成烏克蘭維和「志願者聯盟」(coalition of the willing)。施凱爾指出,這顯示計畫已往前邁進、有實質進展。

他重申接受專訪時所說,他尊重個別國家不願參與,但除非有些國家先動起來,「我們將原地踏步」。他透露,有意參與計畫擬定的各國領導人「很快」將再度會商,以加速行動。

英國已表態有意願、也準備好派兵赴烏維和;相關計畫目前由英、法主導推動。

施凱爾提到,計畫是以「與美國密切保持步調一致」、美國將提供後援為討論基礎,這也是為何他昨晚曾與美國總統川普(Donald Trump)通話。

不過,美國迄今未明確承諾,將為可能的歐洲烏克蘭維和部隊提供後盾,包括情資和空中支援。英方則主張,只有美國提供軍事後盾,才有可能嚇阻俄羅斯不再侵犯、破壞停火或和平協議。

然而,儘管英、美一向關係緊密,英國國內也有意見質疑,在川普領導下,美國政府或許已不是可靠盟友;英國與歐洲可能得做好準備,在美國不參與的情況下,提供烏克蘭安全保證。

施凱爾今天說,他不接受「美國是不可靠盟友」這樣的說法。施凱爾指出,如果他不確定相關計畫有助確保烏克蘭、英國及歐洲其他國家將能與美國合作,一同往前推進烏克蘭與歐洲的長久和平,他就不會有近日這些行動。

媒體詢問,一旦英國派兵赴烏,是否可能面臨需與俄羅斯正面交戰的情況。施凱爾回應,為任何(俄烏)協議提供保證,就是為了維護和平,而要維護和平,就得做好「捍衛和平」的準備。

施凱爾說,他希望確保英國國內情勢穩定,而英國國內情勢的穩定,得從捍衛有助烏克蘭長久和平的協議著手;歷史經驗顯示,發生在歐洲大陸的衝突終究會波及英國。

施凱爾不諱言,任何和平協議最終仍需俄羅斯簽署參與,但不該放任俄羅斯支配協議與安全保證條款內容。

他說,過往經驗顯示,一旦未提供任何擔保即要求衝突各方中止敵對行為,俄羅斯很容易就會違反協議,而這一次,「我們正是需要避免這樣的情況」再度發生。

另一方面,施凱爾在記者會開場致詞提到,與會各國已達成共識,將增加安全防衛投資、持續軍援烏克蘭、強化烏克蘭的軍事能力,並加大對俄羅斯經濟施壓的力道。

他在峰會後發表聲明提到,必須加大對俄羅斯施壓、促使俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)上談判桌,手段包括加強經濟制裁。

施凱爾另宣布向烏克蘭提供16億英鎊(逾新台幣662億元)出口信貸,協助烏克蘭向英國採購超過5000枚防空飛彈。

英國國防部表示,跨國軍工集團「泰雷斯」(Thales)英國子公司在北愛爾蘭首府貝爾法斯特(Belfast)的工廠,將為烏克蘭生產逾5000枚輕型多用途飛彈(LMM)。去年9月,英國國防部曾與「泰雷斯」簽署類似合約,為烏克蘭生產650枚LMM,第一批百餘枚已於去年12月耶誕節假期前運抵烏克蘭,其餘飛彈將陸續交運。

國防部指出,今天宣布的LMM供應合約由烏克蘭政府授權英國國防部旗下採購部門與「泰雷斯」簽署,供應鏈將有烏克蘭企業參與,烏方將生產飛彈發射器和指揮管制載具,有助同時強化英烏兩國軍工業基礎。(編輯:何宏儒)1140303

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法