英相施凱爾：有數個國家表態願參與烏克蘭維和計畫

2025/03/03 05:36

〔中央社〕英國今天在倫敦舉行烏克蘭與歐洲安全峰會，首相施凱爾會後在記者會表示，已有數個國家表態願參與維護烏克蘭和平協議的計畫，但具體參與方式為何，交由各國說明。

施凱爾（Keir Starmer）今天稍早接受英國廣播公司（BBC）專訪時提到，英、法兩國以及「或許還有一、兩個國家」，將與烏克蘭共同擬定計畫，以停止戰事，接著將與美國討論計畫內容。

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下午峰會結束後，施凱爾在記者會稱已有「數個國家」（a number of countries）表態有意參與計畫、扮演較具「前瞻性」（forward-looking）的角色，組成烏克蘭維和「志願者聯盟」（coalition of the willing）。施凱爾指出，這顯示計畫已往前邁進、有實質進展。

他重申接受專訪時所說，他尊重個別國家不願參與，但除非有些國家先動起來，「我們將原地踏步」。他透露，有意參與計畫擬定的各國領導人「很快」將再度會商，以加速行動。

英國已表態有意願、也準備好派兵赴烏維和；相關計畫目前由英、法主導推動。

施凱爾提到，計畫是以「與美國密切保持步調一致」、美國將提供後援為討論基礎，這也是為何他昨晚曾與美國總統川普（Donald Trump）通話。

不過，美國迄今未明確承諾，將為可能的歐洲烏克蘭維和部隊提供後盾，包括情資和空中支援。英方則主張，只有美國提供軍事後盾，才有可能嚇阻俄羅斯不再侵犯、破壞停火或和平協議。

然而，儘管英、美一向關係緊密，英國國內也有意見質疑，在川普領導下，美國政府或許已不是可靠盟友；英國與歐洲可能得做好準備，在美國不參與的情況下，提供烏克蘭安全保證。

施凱爾今天說，他不接受「美國是不可靠盟友」這樣的說法。施凱爾指出，如果他不確定相關計畫有助確保烏克蘭、英國及歐洲其他國家將能與美國合作，一同往前推進烏克蘭與歐洲的長久和平，他就不會有近日這些行動。

媒體詢問，一旦英國派兵赴烏，是否可能面臨需與俄羅斯正面交戰的情況。施凱爾回應，為任何（俄烏）協議提供保證，就是為了維護和平，而要維護和平，就得做好「捍衛和平」的準備。

施凱爾說，他希望確保英國國內情勢穩定，而英國國內情勢的穩定，得從捍衛有助烏克蘭長久和平的協議著手；歷史經驗顯示，發生在歐洲大陸的衝突終究會波及英國。

施凱爾不諱言，任何和平協議最終仍需俄羅斯簽署參與，但不該放任俄羅斯支配協議與安全保證條款內容。

他說，過往經驗顯示，一旦未提供任何擔保即要求衝突各方中止敵對行為，俄羅斯很容易就會違反協議，而這一次，「我們正是需要避免這樣的情況」再度發生。

另一方面，施凱爾在記者會開場致詞提到，與會各國已達成共識，將增加安全防衛投資、持續軍援烏克蘭、強化烏克蘭的軍事能力，並加大對俄羅斯經濟施壓的力道。

他在峰會後發表聲明提到，必須加大對俄羅斯施壓、促使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上談判桌，手段包括加強經濟制裁。

施凱爾另宣布向烏克蘭提供16億英鎊（逾新台幣662億元）出口信貸，協助烏克蘭向英國採購超過5000枚防空飛彈。

英國國防部表示，跨國軍工集團「泰雷斯」（Thales）英國子公司在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的工廠，將為烏克蘭生產逾5000枚輕型多用途飛彈（LMM）。去年9月，英國國防部曾與「泰雷斯」簽署類似合約，為烏克蘭生產650枚LMM，第一批百餘枚已於去年12月耶誕節假期前運抵烏克蘭，其餘飛彈將陸續交運。

國防部指出，今天宣布的LMM供應合約由烏克蘭政府授權英國國防部旗下採購部門與「泰雷斯」簽署，供應鏈將有烏克蘭企業參與，烏方將生產飛彈發射器和指揮管制載具，有助同時強化英烏兩國軍工業基礎。（編輯：何宏儒）1140303

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