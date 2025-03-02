與烏克蘭不同 鄧聿文：川普有7大理由不會出賣台灣

屢屢批評中共而流亡美國的中國作家鄧聿文撰文表示，美國總統川普有7大理由不會出賣台灣。（中央社）

2025/03/02 21:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基上週前往美國白宮會晤美國總統川普，雙方卻不歡而散，更傳出美國可能終止對烏克蘭的軍援，並使外界聯想到台灣的處境。屢屢批評中共而流亡美國的中國作家鄧聿文，2日在《德國之聲》發表評論指出，不能從川普如此對待烏克蘭，就推導出他必然會如此對待台灣，因為即便從利益來講，台灣對美國的戰略價值要遠大於烏克蘭對美國的戰略價值，並指出川普有7大理由不會出賣台灣。

首先，台灣也是美國的核心價值。鄧聿文指出，失去台灣，美國就失去西太平洋，霸權也可能終結。這和出賣烏克蘭不一樣，丟掉烏克蘭，美國照樣擁有大西洋。台灣從國共內戰蔣介石敗退台島那天起，就被劃為美國的勢力範圍，儘管在西太平洋第一島鏈，美國還有日韓菲等國，但台灣位於第一島鏈的關鍵部位，若台灣不論以什麼方式丟失，第一島鏈形同虛設。連鎖效應之下，日韓菲也很有可能擺脫美國控制，將被迫退出第一島鏈，退出西太平洋，西太平洋就可能成為中國的勢力範圍，美國也就淪為一個區域而非全球霸權。

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第二，美國歷史上三次賣台，乃是為了對抗蘇聯。鄧聿文寫道，如今中國就是美國最大戰略對手，川普為什麼要賣台？難道是僅僅換得中國經濟上讓步，平衡美國的貿易逆差？兩者的價值根本不對等。去年美中的貿易逆差3000多億美元，是由美中的貿易結構決定，即便把台灣賣了，也不太可能全部填滿這個窟窿，川普又豈不明白這其中的孰輕孰重，事實上，他很多時候是以關稅為大棒，來實現其他目的，而非他口口聲聲的貿易平衡。

第三，台灣是美中對抗的關鍵槓桿。鄧聿文說，如果川普把台灣這個關鍵槓桿棄而不用，美國即使在經濟上從中國獲得的好處，最後也可能被中國奪走，儘管也許這不會在他的任上發生，但後果大概如此。中國現在對美劃了四條紅線，台灣是四條紅線中的第一條，用中國的話說，是紅線中的紅線，核心中的核心。既然中國把台灣抬到如此高的地步，丟了台灣，中國也將國將不國，這也就給了對手打台灣牌的機會。就算川普想不到這點，他手下的那些對中鷹派不會看不到這點，而讓他放棄（台灣）這張牌。

第四， 川普本人對中國也沒好感，非常討厭中國，因為他把上次大選的失敗歸咎於爆發於中國武漢的新冠疫情，害他得用4年時間再來拼選舉。疫情使得他在第一任期的後半段，對中國的態度非常強硬，美中關係快速惡化，就是從那時開始，美國對中戰略報告還首次將中國列為美國最大的戰略競爭對手，隨後這個定位成為兩黨共識，並被拜登政府繼承。之後，川普解除了對台灣的諸多限制，甚至派部長訪台。川普對外的目標就是要壓制中國，而要壓制中國，川普認為不能在其他事情上過多分身，要美國承擔太多國際義務，這可以解釋他為什麼要從俄烏戰爭抽身。

第五，美國依然強於中國。鄧聿文指出，美國的整體實力雖然有所下降，但包括科技、金融和軍事實力在內，依然強於中國。儘管在中國近海作戰，對美軍是否能夠打過解放軍，有不同看法，可是在全球，美軍戰力要勝過解放軍，這是連中國也承認的。現在美中的較量，主要表現在科技上，美國還沒有動用太大的金融力量去打壓中國，中國的金融能力比美國還有很大差距。在這種情況下，沒有經過全面的激烈較量，川普就在和習近平的大交易中，輕易為了經濟利益而把台灣賣了，這是不可想像的。

第六，川普上台至今，尚未表現出對中國妥協跡象，無論在台灣問題上，還是在巴拿馬運河問題上，對中都很強硬。如和日本首相石破茂的聯合聲明，反對以武力威嚇台灣。即便對中國加徵10%的關稅，也不是像一些人認為的對中國示弱，因為他要顧忌加徵太高關稅可能引發的美國通膨，同時這並不表示後續就不對中國再加關稅，如果4月的對等關稅落實，首當其衝的就是中國。

最後，鄧聿文認為，川普不會出賣台灣，與俄羅斯和億萬富豪馬斯克有關。文章說，無論川普從俄烏戰爭抽身，是不是意圖全力對付中國，從中國一些鷹派學者的解讀來看，已引起他們的警惕。在這些鷹派學者看來，川普這樣做的目的就是衝著中國而來，要分化離間中俄的背靠背關係。雖然外界普遍認為，拉俄抗中在目前情形下難度很高，但要俄羅斯在美中對抗最激烈的時候，乃至發生軍事衝突的情況下，站在中立立場，不偏向中國，是完全可以做到的。

此外，馬斯克在中國的利益讓他過去偶爾在台灣問題上的發言，明顯偏向中國。但馬斯克迄今在川普政府的影響力，主要在內政方面，他就任以來並未對台灣問題有過表態。川普政府中的對中鷹派迄今也不太願意接受馬斯克在台灣問題的立場，允許他去影響川普的對台態度，馬斯克在這一點上會非常小心，不會去惹這個麻煩。

鄧聿文總結指出，川普對待烏克蘭的方式，以及不管出於什麼目的，對普廷的綏靖態度，確實不值得贊賞或者應該受到指責。但基於上述理由及其分析，除非某種特別意外的事情出現，讓川普不得不有求於中國，否則他不太可能出賣台灣。何況，美國還有一個《與台灣關係法》，保護台灣不被川普出賣。

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