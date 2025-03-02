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    范斯設局？澤倫斯基白宮遭圍剿 美烏關係陷危機

    2月28日，烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮與美國總統川普會談，在美國副總統范斯發言後火藥味升高，最終不歡而散。（路透）

    2月28日，烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮與美國總統川普會談，在美國副總統范斯發言後火藥味升高，最終不歡而散。（路透）

    2025/03/02 20:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基的衝突中，扮演了關鍵角色。美國有線電視新聞網（CNN）報導，范斯對澤倫斯基「缺乏感激」的指責，與他競選期間的言論如出一轍，引發外界質疑這場衝突是否早有預謀。

    2024年9月，澤倫斯基訪美期間，搭乘美國空軍C-17運輸機到賓州斯克蘭頓市參觀軍火廠，更與民主黨籍賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）一同在砲彈上簽名，被視為是替民主黨拉抬選情，引發許多共和黨人不悅。

    范斯當時在賓州競選時，就曾公開質疑澤倫斯基。他當時表示，希望澤倫斯基訪美時，能向賓州人民和所有美國人「說聲謝謝」。這番話，似乎為日後的衝突埋下伏筆。

    2月28日，澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室與川普總統及其幕僚會晤。會議進行約40分鐘後，范斯突然插話，指責澤倫斯基「不知感恩」，並暗示烏克蘭應對美國的援助表達更多感謝。

    這場衝突迅速升級。范斯指責澤倫斯基不尊重美國總統。川普則警告澤倫斯基，他是在「拿第三次世界大戰冒險」。 最終，會議不歡而散，雙方未能簽署原定的礦產協議。

    CNN 報導指出，民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）表示：「這帶有伏擊的意味，范斯知道自己在做什麼。」布魯門塔在談到俄羅斯總統普廷時表示：『他可能預料到川普會上鉤，而澤倫斯基是在揭露普廷的背叛和不誠實。」

    然而，白宮官員堅稱，橢圓形辦公室內並未策劃任何針對澤倫斯基的伏擊。一位政府消息人士則表示，沒人預料到會議會這樣發展，並對澤倫斯基的做法表示驚訝。

    范斯在爭執中的角色，也延續到他1日在佛蒙特州（Vermont）的度假行程，並遭到抗議。但川普和他的助手們，卻對范斯的表現表示讚賞。

    儘管范斯曾出席其他外國領導人訪問白宮的活動，但他在這些場合大多扮演觀察者的角色。然而，在這次與澤倫斯基的會晤中，他卻一反常態，成為衝突的焦點。范斯在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上的演講、他在內閣會議上為川普外交努力的辯護，以及他在競選活動中對烏克蘭的指責，都與這場衝突事件相呼應。

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