紐約郵報爆料：澤倫斯基進白宮前見反川人士 本就無意簽礦產協議

澤倫斯基2月28日抵達白宮時，川普親自出門迎接，不料兩人會談破局，澤倫斯基最後被川普請出白宮。（美聯社）

2025/03/02 20:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基的會談演變成罵戰，令全世界大為譁然。《紐約郵報》專欄作者古德溫（Michael Goodwin）1日在評論中指出，澤倫斯基可能聽從了反川民主黨人建議，本就無意簽署川普提出的礦產協議。

古德溫指出，澤倫斯基當天在白宮的災難性表現，挨批未能「讀懂橢圓形辦公室內的空氣」，事實上他是「讀到另一個房間的空氣」。

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他說，透過康乃狄克州民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）在社群平台Ｘ上的發文可知，澤倫斯基在進入白宮前會見了若干民主黨人，他們建議澤倫斯基拒絕川普提出的礦產協議。

「烏克蘭沒有得到安全保證」

墨菲在該則發文中表示：「剛剛在華府結束與澤倫斯基總統的會面。他證實，烏克蘭人民不會支持虛假的和平協議，在該協議中，（俄國總統）普廷得到他想要的一切，而烏克蘭沒有得到任何安全保證。」

40分鐘後，澤倫斯基抵達白宮，川普親自迎接，引領他進入橢圓形辦公室。眾所周知，這次會談很快就脫軌，最後川普不悅地請澤倫斯基離開白宮。

古德溫推測，在協議簽署破局後，外界謠傳川普和副總統范斯刻意設下陷阱，引澤倫斯基上當。事實上，澤倫斯基才是別有用心。他曾兩度在承諾後拒絕簽署礦產協議，多虧墨菲參議員的發文，「我們現在知道他（澤倫斯基）週五無意簽署協議」。

澤倫斯基聽取民主黨的建議，而非直接與現任總統打交道，此舉背叛他的烏國同胞，至少目前看來，這導致烏國得不到只有美國才能提供的軍事和外交保護。

與此同時，墨菲和其他民主黨人則以一種反常的方式得到他們想要的結果，即他們能夠再次搬演「俄羅斯騙局」，堅稱川普與俄國總統普廷同一陣營。

古德溫重申，儘管川普2週前發表愚蠢言論，暗示烏克蘭發動戰爭，但他相信川普是真正想要和平。他並不忌憚派出美軍，但他也不是好戰份子。因此，川普和幕僚才提出礦產協議，並稱之為烏俄停火的第一步，透過讓美烏建立合作夥伴關係、開採烏國的稀土礦藏，讓美國利益在當地札根，藉此遏阻俄國再次入侵。

澤倫斯基完全有權要求取得安全保證，但他在未得到回應後，決定透過侮辱川普來尋求回應，這對烏國來說是一場災難，卻是給普廷的禮物。

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