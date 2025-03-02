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    洗大樓窗戶遇強風！在高空擺動15分鐘 驚悚畫面曝光

    近日，美國大樓發生一起工安事件，洗窗工人在高空中遇強風，在紐約高空大幅度搖晃，撞碎3面玻璃窗。（擷自X平台影片）

    近日，美國大樓發生一起工安事件，洗窗工人在高空中遇強風，在紐約高空大幅度搖晃，撞碎3面玻璃窗。（擷自X平台影片）

    2025/03/02 23:06

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日美國網上瘋傳一段影片，2名洗窗工人在乘坐吊籠清洗高樓窗戶時遇到強風，且因為吊籠未妥善固定，隨著強風在紐約的78樓高空大幅度搖晃，2人同時受困吊籠內，過程甚至撞碎了3面玻璃，擺盪畫面被路人拍下，驚悚畫面曝光。

    綜合外媒報導，這起事件發生在哥倫布圓環（Columbus Circle）25號大樓。網傳影片顯示，吊籠在高空中來回大幅度地擺盪，當下有幾名工人被困在吊籠裡，不受控的吊籠更直接撞上大樓外窗，砸碎了3面玻璃，大樓室內及底下的人行道各處散落玻璃，畫面怵目驚心。

    針對此事件，紐約警察局副局長特拉漢（Michael Trahan）指出，會發生這起意外事件主要是因為洗窗工人沒有將機器用安全繩固定好，而高空中的強風也是一大主因。目擊民眾也表示，「這實在太可怕了！他們就這樣來來回回晃動了將近15分鐘，擊碎的所有玻璃也都掉在人行道上，非常危險。」

    特拉漢也表示，救援過程中消防員用繩子固定窗戶清潔人員，並將他們拉進建築物內，目前兩人都已經緊急送往醫院治療，並無大礙。而大樓內及人行道的路人也都沒有因為噴濺的碎玻璃而受傷。

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