美烏關係緊繃！澤倫斯基抗壓民調逆勢攀升

川普施壓踢鐵板，烏克蘭65%民眾力挺現任總統澤倫斯基。（路透）

2025/03/02 19:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近日公開質疑烏克蘭總統澤倫斯基領導能力，白宮更暗示其「不合作態度」阻礙俄烏和談進程。《彭博》2日報導，面對美方施壓，最新民調顯示65%烏克蘭民眾表態支持現任總統，基輔街頭更湧現聲援浪潮，凸顯戰時社會的團結氛圍。

上週五（2月28日）川普與副手范斯（JD Vance）於橢圓形辦公室會談後，罕見以「缺乏尊重」形容澤倫斯基。美方官員透露，川普政府認定澤倫斯基拒接受「無條件停火」是美俄談判破局主因，此說法引發烏國輿論強烈反彈。

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「總統任期應由烏克蘭公民決定，而非外國勢力。」澤倫斯基透過發言人強調無意辭職，正積極參與2日倫敦舉行的歐洲領袖峰會爭取支持。前總統波洛申科（Petro Poroshenko）雖屬主要反對勢力，1日於南部戰區視察時仍表態：「此刻需要全國團結，而非政治鬥爭。」

根據烏克蘭民調機構評級集團（Rating Group）2月20-21日調查，澤倫斯基信任度較1月攀升8個百分點至65%，僅次於駐英大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）的76%支持率。這項數據反映多數民眾認同現行抗俄路線，即便前線軍官匿名向《彭博》透露：「俄軍仍具人力與火力優勢，資訊戰攻勢正分化軍民關係。」

值得關注的是，被譽為「鐵將軍」的扎盧茲尼2月19日被問及參選意向時，僅低調表示「時機未至」，1日卻透過Telegram呼籲：「這場戰爭考驗我們的韌性，更驗證誰是真正盟友。」此發言被解讀為間接支持現任政府。

依烏克蘭《戒嚴法》，戰爭期間禁止舉行大選。國會上週通過決議明定：「現任總統應持續領導至戰事結束」，實際層面亦難在砲火中籌辦投票。莫斯科當局頻繁宣稱「澤倫斯基已失合法性」，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）1日更聲援川普：「美方要求烏國選舉是維護主權之舉。」

對此，基輔國際文藝復興基金會（International Renaissance Foundation）執行長蘇什科（Oleksandr Sushko）分析：「任何符合普廷條件的停火協議，都將被烏克蘭領袖拒絕——即便承受斷援壓力。」該智庫最新民調顯示，83%民眾堅持「需安全保障才願停火」，僅2%接受無條件和談。

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