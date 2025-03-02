借勢川普拚復出？！ 前紐約州長古莫宣布參選紐約市長

因性騷擾醜聞下台的美國紐約州前州長古莫，1日宣布投身今年底的紐約市長選舉，對決尋求連任的現任市長亞當斯。圖為2021年7月14日，時任紐約州長的古莫（左）與當時的紐約市長候選人亞當斯（右）一同出席記者會。（美聯社）

2025/03/02 19:43

〔編譯張沛元／綜合報導〕因積極對抗新冠疫情爆紅、但稍後在性騷擾醜聞中黯然下台的美國紐約州前州長古莫（Andrew M. Cuomo），1日宣布投身年底的紐約市長選舉；預料古莫可望憑藉高知名度與10年州長執政經驗成為熱門參選人，甚至阻斷遭貪腐調查的黑人市長亞當斯（Eric Adams）的連任之路。

紐約市長選舉11月4日投票，現任市長亞當斯所屬的民主黨6月舉行黨內初選，尋求連任的亞當斯將對上同黨前輩兼最大勁敵古莫。亞當斯去年9月被聯邦檢察官以索賄、非法收受境外政治獻金等5項罪名起訴，但亞當斯拒不認罪也不願辭職下台；今年2月，共和黨川普政府的司法部要求檢方撤銷指控，外界盛傳此一峰迴路轉與亞當斯在川普就職後公開輸誠、直言願在打擊非法移民上與之合作有關。

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至於古莫則是憑藉在疫情期間天天開記者會更新進度衝出高知名度與好感度，還曾在電視訪問連線時與時任美國有線電視新聞網（CNN）主播的胞弟克里斯（Chris Cuomo）鬥嘴而為人津津樂道，聲勢一度高到被傳可在政壇上更上一層樓。但隨著被踢爆曾對多名女下屬伸狼爪，11項性騷擾指控迫使古莫在2021年8月自請下台；同年底，其胞弟克里斯則被CNN以動用媒體資源替胞兄洗白為由開除。

現年67歲的古莫透過17分鐘影片宣布參選紐約市長，自許是受過檢驗的經理人、法治溫和派，與能拯救紐約市的強力領導者；他形容紐約市「令人感覺受到威脅、失控與陷入危機」，並將此歸咎於「無能的民主黨領導班子」，但並未點名亞當斯。古莫稱願盡力與共川普合作…「今天，我們必須推動1項翻轉與拯救紐約市的大膽的行動計劃」。

古莫請辭州長後耗費數年時間與金錢洗刷性騷擾污名，他在宣布參選的影片中並未直接回應此事，但坦承犯過一些令人痛苦的錯誤…「我相信我從這些錯誤上學到教訓，我因此變得更好，我希望每天能展現（自己變好）」…「我向各位承諾：我知道該做哪些事也知道怎麼做，我將竭盡全力完成工作。」

古莫從州長轉戰市長此前已盛傳數月，1日的宣布讓一切塵埃落定。根據紐約時報，古莫尚未正式宣布參選前的民調顯示他領先群倫，但這場市長選舉的參選人數爆量，光是民主黨就有9人表態參選（含古莫與亞當斯），另有2人考慮參選；此外，共和黨與無黨籍也各有1人宣布參選。

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