習近平清洗共軍 中國「兩會」軍方代表減幅居冠

中共總書記習近平大規模清洗解放軍，軍方代表在全國人大的席次將明顯減少。（法新社）

2025/03/02 20:23

〔中央社〕中國全國「兩會」即將登場，近一段時間遭中共總書記習近平大規模清洗的解放軍，在全國人大的席次將明顯減少。根據比對，今年全國「兩會」，軍方代表名額的減少幅度，比全國人大及政協的任何省區及界別都要大。

綜合英國金融時報及美國之音（VOA）中文網報導，基於習近平對軍方的清洗，中共軍方代表將在「兩會」這個中國象徵性的政治集會上失去影響力。但此舉對共軍的能力和節奏是否造成影響，外界看法不一。

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今年中國「兩會」中的全國人大會議將於5日開幕。報導指出，軍方代表團只剩下267人，較2023年新選出時的281人明顯減少，而減少的14人均因貪腐被查而遭免職。中國全國人大代表目前共有2942人。

據金融時報比對名單、官方公告及官媒報導後發現，含解放軍及武警代表在內的全國人大軍方代表團，人員減少幅度比全國人大、全國政協的任何省區代表及界別委員都要大。

報導指出，上述數據顯示，習近平對中共黨內違紀行為的打擊，對軍方造成的損失比社會其他領域更大。而這提醒世人的是，習近平的長期目標是「優化中國軍隊」，因為中國正與美國爭奪台灣和南海的主導地位。

根據報導，研究共軍的淡江大學助理教授林穎佑表示，軍方代表團人數減少不會對全國人大產生影響，但這無疑凸顯了習近平繼續努力加強對軍隊的控制。

報導認為，儘管習近平這波清洗擾亂了整個共軍的領導階層，但對共軍的能力和節奏並沒有產生明顯影響。如今，共軍仍繼續加大對台灣的壓力，並將軍力部署到距離中國越來越遠的地方。

但華府智庫國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）局長甘浩森（Roy Kamphausen）則認為，持續10年的軍隊反腐對共軍士氣產生了負面影響，儘管共軍技術裝備水平不斷提高，完成任務的能力卻受到削弱。

報導提到，軍方代表明年出席全國「兩會」的人數可能會更少。其中，2023年11月被停職的中共中央軍委政治工作部主任苗華，他的全國人大代表職務目前還沒有被正式宣布撤消，但預料他不會出席今年的全國人大會議。

此外，2024年一度傳出被查、此後數度公開露面的中國國防部長董軍，以及動向成謎的共軍陸軍司令員李橋銘、武警部隊司令員王春寧、海軍政委袁華智等4人，是否出席今年的人大會議也將受到關注。

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