為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈瑪斯拒延第1階段停火 以色列中止人道物資入加薩

    哈瑪斯拒絕美國支持的第1階段延長方案，以色列已中止任何人道援助物資進入加薩走廊，圖為大量援助物資在埃及邊界等待的情形。（法新社）

    哈瑪斯拒絕美國支持的第1階段延長方案，以色列已中止任何人道援助物資進入加薩走廊，圖為大量援助物資在埃及邊界等待的情形。（法新社）

    2025/03/02 20:39

    〔中央社〕以色列今天表示，以國與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的加薩走廊停火協議第1階段到期後，因哈瑪斯拒絕美國支持的第1階段延長方案，以方已中止任何人道援助物資進入加薩走廊。

    法新社報導，以色列今天宣布暫停人道援助物資進入加薩走廊（Gaza Strip），並威脅哈瑪斯（Hamas）若不接受暫時延長停火協議第1階段的提議，就會面臨「後果」。

    以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發布聲明指出，「總理決定從今天早上開始，暫停所有貨品及物資運入加薩走廊」。

    聲明還提到：「以色列不會接受不釋放我方人質的停火。如果哈瑪斯執意拒絕，將面臨其他後果。」

    哈瑪斯今天抨擊以色列中止人道物資進入加薩走廊的決定，宣稱這是「戰爭罪」並違反停火協議。

    哈瑪斯的聲明寫道，尼坦雅胡的決定是「廉價勒索、戰爭罪且公然推翻（停火）協議」。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年1月達成的加薩走廊停火協議，第1階段已於昨天到期。在第1階段期間，哈瑪斯釋放33名以色列人質和5位泰國人質，換取以方釋放境內約2000名巴勒斯坦囚犯與被關押者。

    以色列希望繼續進行停火第1階段，透過釋放巴勒斯坦囚犯和被關押者、准許更多援助物資進入加薩走廊，來換取哈瑪斯釋放以方人質或其遺體。據信被關押在加薩走廊的以色列人質還有24人活著。

    以色列稍早表示，已採納美國總統川普（Donald Trump）政府中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的提議，盼將第1階段延長到包含穆斯林全年之中最神聖的齋戒月（Ramadan）和4月中旬的猶太逾越節（Passover）。

    哈瑪斯則堅持推動加薩走廊停火協議第2階段，並指控以色列「持續操弄」協議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播