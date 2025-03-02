哈瑪斯拒延第1階段停火 以色列中止人道物資入加薩

哈瑪斯拒絕美國支持的第1階段延長方案，以色列已中止任何人道援助物資進入加薩走廊，圖為大量援助物資在埃及邊界等待的情形。（法新社）

2025/03/02 20:39

〔中央社〕以色列今天表示，以國與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的加薩走廊停火協議第1階段到期後，因哈瑪斯拒絕美國支持的第1階段延長方案，以方已中止任何人道援助物資進入加薩走廊。

法新社報導，以色列今天宣布暫停人道援助物資進入加薩走廊（Gaza Strip），並威脅哈瑪斯（Hamas）若不接受暫時延長停火協議第1階段的提議，就會面臨「後果」。

請繼續往下閱讀...

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發布聲明指出，「總理決定從今天早上開始，暫停所有貨品及物資運入加薩走廊」。

聲明還提到：「以色列不會接受不釋放我方人質的停火。如果哈瑪斯執意拒絕，將面臨其他後果。」

哈瑪斯今天抨擊以色列中止人道物資進入加薩走廊的決定，宣稱這是「戰爭罪」並違反停火協議。

哈瑪斯的聲明寫道，尼坦雅胡的決定是「廉價勒索、戰爭罪且公然推翻（停火）協議」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年1月達成的加薩走廊停火協議，第1階段已於昨天到期。在第1階段期間，哈瑪斯釋放33名以色列人質和5位泰國人質，換取以方釋放境內約2000名巴勒斯坦囚犯與被關押者。

以色列希望繼續進行停火第1階段，透過釋放巴勒斯坦囚犯和被關押者、准許更多援助物資進入加薩走廊，來換取哈瑪斯釋放以方人質或其遺體。據信被關押在加薩走廊的以色列人質還有24人活著。

以色列稍早表示，已採納美國總統川普（Donald Trump）政府中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的提議，盼將第1階段延長到包含穆斯林全年之中最神聖的齋戒月（Ramadan）和4月中旬的猶太逾越節（Passover）。

哈瑪斯則堅持推動加薩走廊停火協議第2階段，並指控以色列「持續操弄」協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法