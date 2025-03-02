為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐洲團結援烏抗俄！英相施凱爾提「3要素」和平方案

    英國首相施凱爾（右）在唐寧街10號官邸會晤烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

    英國首相施凱爾（右）在唐寧街10號官邸會晤烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

    2025/03/02 18:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭僵持不下，歐洲對美國總統川普可能減少對烏克蘭援助感到憂心。英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日在倫敦召開歐洲安全峰會前，敦促歐洲領袖面對「殘酷現實」，增加國防開支。施凱爾並提出實現烏克蘭持久和平的「三要素」：強大的烏克蘭、歐洲的安全保障，以及美國的「後盾」。同時，施凱爾也試圖利用與川普的聯繫，斡旋美烏關係。

    英國廣播公司（BBC）報導，峰會召開前，烏克蘭總統澤倫斯基訪英，施凱爾熱情歡迎，更提供了價值高達22.6億英鎊（約台幣935億元）的貸款協議，以支持烏克蘭提升國防能力。施凱爾默強調：「此刻正是團結的關鍵，以確保烏克蘭獲得最佳結局，捍衛歐洲安全。」雙方還討論了如何「以持久公正的和平」結束戰爭。

    彭博報導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）則敦促澤倫斯基修復與川普的關係，強調：「我們需要美國、烏克蘭和歐洲團結一致。」施凱爾在受訪時表示「沒人想看到」川普和澤倫斯基發生衝突。

    倫敦峰會上，除了澤倫斯基，還包括法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理蕭茲、加拿大總理杜魯道，以及丹麥、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、捷克、羅馬尼亞等國領導人，還有土耳其外交部長。北約秘書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾也應邀出席。

    施凱爾和馬克宏都希望爭取美國的「後盾」支持，以遏制俄羅斯可能的攻擊。英國官員認為，川普對英國的偏好，有助於維持跨大西洋聯盟的穩定。

    施凱爾向BBC 表示，他與澤倫斯基、川普、馬克宏的對話，促成了一項協議，英國、法國（可能還有其他一兩個國家）將與烏克蘭合作制定「停止戰鬥的計畫」，然後與美國討論該計畫。他認為這是「朝正確方向邁出的一步」。

    BBC分析，外交中，形象很重要。施凱爾公開擁抱澤倫斯基，與白宮的衝突形成對比。澤倫斯基在表達感謝的同時，仍堅定呼籲更多財政和軍事支持。烏克蘭議員表示：「言語無法摧毀俄羅斯戰車。」歐洲各國正在加強對烏克蘭的支持。

    儘管面臨挑戰，施凱爾團隊表示不會放棄。前英國國家安全顧問芮基茲（Peter Ricketts）指出，歐洲領袖試圖讓川普意識到歐洲的貢獻，但現在又回到原點，川普可能直接與俄羅斯總統普廷對話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播