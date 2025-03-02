歐洲團結援烏抗俄！英相施凱爾提「3要素」和平方案

英國首相施凱爾（右）在唐寧街10號官邸會晤烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

2025/03/02 18:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭僵持不下，歐洲對美國總統川普可能減少對烏克蘭援助感到憂心。英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日在倫敦召開歐洲安全峰會前，敦促歐洲領袖面對「殘酷現實」，增加國防開支。施凱爾並提出實現烏克蘭持久和平的「三要素」：強大的烏克蘭、歐洲的安全保障，以及美國的「後盾」。同時，施凱爾也試圖利用與川普的聯繫，斡旋美烏關係。

英國廣播公司（BBC）報導，峰會召開前，烏克蘭總統澤倫斯基訪英，施凱爾熱情歡迎，更提供了價值高達22.6億英鎊（約台幣935億元）的貸款協議，以支持烏克蘭提升國防能力。施凱爾默強調：「此刻正是團結的關鍵，以確保烏克蘭獲得最佳結局，捍衛歐洲安全。」雙方還討論了如何「以持久公正的和平」結束戰爭。

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彭博報導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）則敦促澤倫斯基修復與川普的關係，強調：「我們需要美國、烏克蘭和歐洲團結一致。」施凱爾在受訪時表示「沒人想看到」川普和澤倫斯基發生衝突。

倫敦峰會上，除了澤倫斯基，還包括法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理蕭茲、加拿大總理杜魯道，以及丹麥、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、捷克、羅馬尼亞等國領導人，還有土耳其外交部長。北約秘書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾也應邀出席。

施凱爾和馬克宏都希望爭取美國的「後盾」支持，以遏制俄羅斯可能的攻擊。英國官員認為，川普對英國的偏好，有助於維持跨大西洋聯盟的穩定。

施凱爾向BBC 表示，他與澤倫斯基、川普、馬克宏的對話，促成了一項協議，英國、法國（可能還有其他一兩個國家）將與烏克蘭合作制定「停止戰鬥的計畫」，然後與美國討論該計畫。他認為這是「朝正確方向邁出的一步」。

BBC分析，外交中，形象很重要。施凱爾公開擁抱澤倫斯基，與白宮的衝突形成對比。澤倫斯基在表達感謝的同時，仍堅定呼籲更多財政和軍事支持。烏克蘭議員表示：「言語無法摧毀俄羅斯戰車。」歐洲各國正在加強對烏克蘭的支持。

儘管面臨挑戰，施凱爾團隊表示不會放棄。前英國國家安全顧問芮基茲（Peter Ricketts）指出，歐洲領袖試圖讓川普意識到歐洲的貢獻，但現在又回到原點，川普可能直接與俄羅斯總統普廷對話。

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