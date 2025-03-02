為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普行政命令連發 上任至今多達79道

    美國總統川普自1月20日重返白宮以來，已簽署多達79項行政命令。（美聯社）

    美國總統川普自1月20日重返白宮以來，已簽署多達79項行政命令。（美聯社）

    2025/03/02 20:33

    〔中央社〕1月20日重返白宮以來，川普已簽署多達79項行政命令，橫跨外交政策到跨性別權利等議題。

    法新社報導，由於所屬的共和黨在國會僅占微弱多數，且尋求迅速採取行動改組美國政府，川普揮舞手中的筆，作為針對貿易、民權和聯邦官僚機構的武器。

    根據「聯邦公報」（Federal Register），1937年以來，沒有一位美國總統如此迅速地簽署如此多的行政命令。聯邦公報公布自1937年以來頒布的行政命令。

    川普已遭到激烈的抵制。根據紐約大學法學院（New York University School of Law）法律平台「正義安全」（Just Security）監測，截至2月27日，其中16項行政命令已在法庭上遭到挑戰。

    以下是川普行政命令所針對的主要議題：

    ●經濟與貿易
    關稅、對化石燃料的支持、建立主權基金：據法新社統計，經濟是川普最優先考慮的事項之一，迄今已下達 27道相關行政命令。
    其中12項涉及貿易和關稅，例如威脅對加拿大和墨西哥加徵關稅，以及目前對中國輸美商品加徵10%的關稅。
    他還下令實施「國家能源緊急狀態」等舉措，以兌現他「鑽探、鑽探」石油的競選承諾。

    ●多元化和性別
    至少有14道行政命令涉及多元化和性別，採取的措施包括：僅承認男性和女性性別、將跨性別者排除在軍隊之外、限制19歲以下的性別轉變程序，這些命令都在法庭上遭到挑戰。

    ●移民
    另一個優先事項是移民，有15道行政命令和移民議題有關。
    1月簽署的一項行政命令暫停接納難民，稱他們「損害了美國的利益」。
    川普政府隨後凍結難民計畫組織的資金。之後，聯邦法院阻止了該道命令。
    川普還簽署一項命令，尋求重新解釋美國憲法第十四修正案，該修正案明定：「凡在美國出生或歸化，並受美國司法管轄者，均為美國及其居住州的公民」。

    ●「政府效率部」
    川普的6道行政命令將權力授予馬斯克（Elon Musk）領導下的所謂「政府效率部」（DOGE），馬斯克是川普旗下的節流總管。
    其中，最新的命令之一要求「解構過度干預且繁瑣的行政國家」。

    ●健康
    共13道命令涉及健康議題。
    川普上任後的首要舉措之一，就是讓美國退出世界衛生組織（WHO）並撤銷前任總統拜登發布的保障女性墮胎和避孕權的命令。

    ●技術
    川普簽署10道技術命令，其中2道關於加密貨幣，3道關於人工智慧（AI）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播