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    圈套？ 澤倫斯基訪美爆爭吵 美參議員會前警告「別上鉤」成預言

    共和黨大老、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆據報導曾告誡澤倫斯基「別上鉤」。（路透）

    共和黨大老、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆據報導曾告誡澤倫斯基「別上鉤」。（路透）

    2025/03/02 17:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）的會晤，演變成一場激烈的公開爭吵。會前，美國參議員葛蘭姆曾警告澤倫斯基「別上鉤」，但衝突仍在記者面前爆發，澤倫斯基最終未能簽署外界預期中的礦產共享協議，便匆匆離開白宮。

    根據《紐約時報》報導，共和黨大老、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）曾告誡澤倫斯基：「別上鉤（Don't Take The Bait）」，不要與川普進行激烈的辯論。然而，會議開始後，澤倫斯基對烏克蘭戰事與美國軍事援助的不確定性表達擔憂，呼籲美國更積極介入，卻引發川普和副總統范斯（JD Vance）的不滿，指責他缺乏感激之情。

    川普曾多次建議烏克蘭與俄羅斯談判，當澤倫斯基抵達白宮時，川普還對他平常的軍裝風格發表了尖銳評論。在會談中，川普對烏克蘭是否願意讓步表示質疑，范斯更指責澤倫斯基對美國的支持「忘恩負義」。

    澤倫斯基並未退縮，他反問范斯：「什麼樣的外交？」並列舉了俄羅斯全面入侵前多次失敗的外交努力。衝突迅速升級，范斯指責澤倫斯基不尊重美國總統，川普則警告他「拿第三次世界大戰冒險」。澤倫斯基則強調，俄羅斯的侵略是長期的威脅。這番話讓川普忍無可忍，突然結束會議。

    最初試圖調解的葛蘭姆事後告訴記者，澤倫斯基需要「辭職，並派一個我們可以打交道的人來，或者改變」。其他共和黨領袖也紛紛指責澤倫斯基。澤倫斯基則在接受福斯新聞（Fox News）採訪時，表示他的做法是必要的。

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