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    川澤會》右翼記者嗆澤倫斯基「不穿西裝」 白宮欽點惹議

    格倫（Brian Glenn）（右）與總統川普合影。格倫迅速成為川普最喜歡的記者之一。（圖取自Facebook）

    格倫（Brian Glenn）（右）與總統川普合影。格倫迅速成為川普最喜歡的記者之一。（圖取自Facebook）

    2025/03/02 16:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普在白宮會晤，卻因服裝選擇引發爭議。一名美國右翼記者當場質問他「為何不穿西裝」，批評其「不尊重」白宮，事件迅速在網路與新聞界掀起熱議。此事不僅凸顯服裝在外交場合的象徵意義，也暴露美國媒體與白宮採訪權分配的爭議。

    《紐約時報》報導，會後記者會上，隸屬右翼媒體「真實美國之聲」（Real America’s Voice）的記者格倫（Brian Glenn）直指澤倫斯基未穿西裝，質問道：「你身處美國最高權力核心，卻拒絕正裝，這讓許多美國人感到不滿。」此言與川普當天稍早的評論遙相呼應。當天，澤倫斯基身著印有烏克蘭國徽的黑色戰術毛衣，這是他自俄烏戰爭以來常見的服裝風格，象徵與前線軍民同在。然而，格倫認為此舉在白宮場合顯得不夠莊重。

    「真實美國之聲」過去曾因散播非公民投票陰謀論而備受爭議，並與川普親信班農（Stephen K. Bannon）的播客有密切關聯。此次會面中，該媒體意外被白宮指定為「次要電視」採訪單位，與主流媒體CNN並列，卻取代了慣常的美聯社，引發新聞界對白宮採訪權操控的質疑。白宮近期改變慣例，親自挑選小型場合的採訪記者，更讓外界議論紛紛。

    澤倫斯基的服裝選擇並非首次引發關注。自2022年俄烏戰爭爆發，他頻以軍綠色服裝亮相國際場合，展現戰時領袖形象。此次訪美，他延續這一風格，卻在美國右翼圈掀起波瀾。對此，部分美國立法者和評論家反擊，指出科技巨頭埃隆·馬斯克（Elon Musk）近期在內閣會議及與川普會面時，同樣未穿正裝，質疑批評標準是否一致。

    事件延燒至網路，格倫於次日（3月1日）發表聲明，強調他對烏克蘭人民「深表同情」，但堅持澤倫斯基應在正式場合穿西裝以示尊重。他將軍裝與戰術毛衣區分，認為後者在白宮顯得隨意。其女友、喬治亞州極右翼聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）隨即在社群媒體力挺，稱讚格倫「問出美國人心聲」。

    這場服裝爭議發生後，澤倫斯基未公開回應批評。白宮方面也未對記者選拔或採訪權爭議發表評論。當天會晤結束後，澤倫斯基按計畫離開華盛頓，繼續其訪美行程。與此同時，「真實美國之聲」與其他媒體間的對立，因採訪權分配問題而進一步加劇。

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