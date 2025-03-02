蘋果多款充電設備引發健康疑慮 專家建議有癌症家族史消費者避用

蘋果商店目前銷售的多款充電設備因含有害化學物質而引發健康疑慮，主要為蘋果用戶提供多設備同時充電或隨時充電的便利功能，但其安全性卻受到質疑。（法新社）

2025/03/02 16:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果商店目前銷售的多款充電設備因含有害化學物質而引發健康疑慮。這些售價最高達150美元（約新台幣4938元）的產品，主要為蘋果用戶提供多設備同時充電或隨時充電的便利功能，但其安全性卻受到質疑。

據每日郵報報導，根據加州1986年通過的65號提案（Proposition 65）規定，這些產品的網頁底部必須標示警告標籤，提醒消費者產品中含有害化學物質。許多標籤特別指出，使用者可能會接觸到雙酚A（BPA）等物質。研究顯示，BPA常用於硬化塑料，會干擾人體荷爾蒙功能，可能導致生育問題、性發育障礙，甚至癌症等健康問題。

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據研究，人體皮膚接觸含BPA產品時，可能吸收高達16%至20%的BPA。美國國家職業安全與健康研究所的分析進一步指出，BPA透過皮膚接觸可能對健康產生不利影響。

目前在蘋果商店販售的10款產品標有Prop. 65警告標籤，包括Belkin BoostCharge Pro系列、Nimble多款無線充電器及mophie行動電源等熱門充電產品。

美國普渡大學公共衛生教授威爾斯（Ellen Wells）表示，警告標籤並未說明產品中有害物質的確切含量。「觸發警告的最低含量不一定會影響所有人，但對生殖危害、出生缺陷或癌症特別敏感的人群可能需要避免使用這些產品。」

專家建議，孕婦或有癌症家族病史、特定生活方式或基因遺傳因素的消費者，應考慮避免使用帶有癌症警告標籤的產品，以降低潛在健康風險。

消費者權益團體呼籲廠商提高產品透明度，明確標示產品中有害物質的含量及可能造成的健康影響，以保障消費者知情權及健康安全。

Belkin BoostCharge Pro磁吸式行動電源5K（蛇年限定版）。（圖翻攝自蘋果官網）

Belkin BoostCharge Pro磁吸式行動電源10K+充電線。（圖翻攝自蘋果官網）

Nimble Podium 3合1無線充電器。（圖翻攝自蘋果官網）

Nimble Valet 3合1無線充電器。（圖翻攝自蘋果官網）

Nimble Champ 10K隨身充電器。（圖翻攝自蘋果官網）

Nimble 3合1摺疊式無線充電器。（圖翻攝自蘋果官網）

Nimble Watch Stand蘋果手錶充電座。（圖翻攝自蘋果官網）

mophie powerstation pro行動電源。（圖翻攝自蘋果官網）

mophie powerstation mini迷你行動電源。（圖翻攝自蘋果官網）

mophie磁吸式車用無線充電器（MagSafe相容）。（圖翻攝自蘋果官網）

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