未來MAGA共主？ 范斯「白宮之役」後獲川普連連稱讚

在烏克蘭總統澤倫斯基當面質疑川普的外交戰略後，美國副總統范斯（右）開腔替川普辯護，傳川普私底下表示「印象深刻」。（路透）

2025/03/02 15:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》2日指出，在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的口水戰中，美國副總統范斯激昂對槓澤倫斯基，捍衛川普的外交政策，受到保守派盟友的讚揚，甚至川普也私下透露對范斯「印象深刻」，多次表示要是前副總統彭斯就不會這麼做。

據報導，在2月28的白宮會談中，范斯保持沉默長達22分鐘，卻在記者提問川普為何與俄羅斯總統普廷接觸、並與烏克蘭保持距離後，開腔為川普的外交戰略辯護，隨即引發澤倫斯基反擊，演變成一場前所未見的領袖公開爭執。

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事後，范斯受到保守派盟友讚揚，並鞏固他身為川普政府中「攻擊犬」和堅定捍衛者的角色。范斯上月出席德國「慕尼黑安全會議」，毫不留情批判歐洲國家的移民、國防政策後，川普也讚揚范斯言之有理。

現年40歲的范斯是一位來自俄亥俄州的陸戰隊退伍軍人及前聯邦參議員，代表共和黨中新的、更年輕的聲音。不過，川普在2月接受福斯新聞採訪時，被問到是否認為范斯是繼任者時予以否認，「不，但他非常有能力」，並補充說有很多「非常有能力的人」。

然而，政府官員透露，川普對范斯這次在會談中的表現印象深刻。自當天以來，川普更已多次告訴白宮工作人員，與他關係疏遠的前副總統彭斯永遠不會這樣做。

共和黨大老、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆也說，范斯為美國挺身而出，讓他感到非常自豪。猶他州參議員麥克．李（Mike Lee）還稱呼范斯是「史上最偉大」（GOAT）。

目前，范斯與川普建立良好的關係，也與若干保守派人物有著深厚聯繫，其中包括川普長子小唐納。

另一方面，民主黨和部分外交官則嚴厲批評范斯和川普在橢圓形辦公室的表現，甚至指責范斯突襲澤倫斯基，聲稱這是有預謀地破壞這次會談。

亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）揶揄：「在我看來，范斯只是在說，『嘿，看看我能做什麼，爸爸！』這對解決問題沒有幫助，這次談判應該閉門進行」。 曾在歐巴馬政府任職的前美駐俄大使麥克弗爾（Michael McFaul）表示，副總統打斷元首會談，並要求外國國家元首對美國致謝並不合適。

部分共和黨人也對川普和范斯對會談的處理方式表示失望。紐約州聯邦眾議員勞勒（Mike Lawler）表示，在努力達成協議的過程中，在美國和國際媒體面前進行這種類型的交流是極其短視的。

阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）更直言「感到噁心」，因為川普政府似乎正遠離盟友、親近普廷。

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