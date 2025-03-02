一旦美國斷軍援 美媒：烏克蘭可能數月內面臨短缺

揮別白宮衝突陰霾，澤倫斯基1日在倫敦與英相施凱爾進行友好的會談。（法新社）

2025/03/02 15:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普鬧翻後，美國是否可能終止對烏克蘭的軍事援助引起討論。《華爾街日報》2日指出，一旦沒有美國支持，烏國不得不依賴自身和歐洲的國防生產，可能在幾個月內面臨武器短缺。

官員及分析人士指出，在沒有美國支持下，烏克蘭可能至少會在幾個月內保持目前的戰鬥力，但之後就會面臨彈藥短缺，並無法獲得一些最先進的武器。現在的問題是，歐洲國家是否有足夠的火力和政治意願，來幫助烏克蘭抵禦俄羅斯。

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在白宮會談後，澤倫斯基與英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、北約組織（NATO）秘書長呂特和歐盟理事會主席柯斯塔等人通電話。了解這些通話情況的歐洲外交官表示，在與川普和范斯的緊張交流後，澤倫斯基表現出令人印象深刻的冷靜。

過去，澤倫斯基一直對歐洲單獨行動保衛烏克蘭的能力持懷疑態度，就連這次在白宮也再次強調，如果烏俄達成停火協議，美國將必須阻止克里姆林宮未來再次攻擊他的國家。

澤倫斯基表示，自戰爭爆發以來，美國已提供近700億美元的軍事援助，這讓基輔的任何其他盟友的援助都相形見絀。但在整個戰爭期間，歐洲國家一直在穩步加強支持，目前也已提供超過500億美元的軍援。歐洲官員更表示，去年歐盟、英國和挪威總共向烏克蘭提供約250億美元軍援，比美國的援助還要多。

與此同時，烏克蘭官員表示，烏克蘭大幅擴張國內軍火工業，每年生產價值300億美元武器。去年，該國生產150萬架無人機，這些無人機在前線發揮愈發重要的作用，使烏克蘭能以最小的傷亡抵擋俄軍。今年，烏克蘭也預計生產3000枚飛彈和3萬架長程無人機。

不過，美國前總統拜登在卸任前，從美國現有庫存中調出武器，並與美國國防工業簽署提供彈藥、防空攔截器和其他物資的合約。目前尚不清楚川普是否會選擇停止其中一些供應。

一旦供應開始耗盡，烏克蘭將不可能在短期內替換美國提供的一些先進武器，例如防空系統和地對地彈道飛彈，這方面歐洲製造的還不夠。

歐洲官員表示，澤倫斯基和川普的衝突凸顯加快援助烏克蘭的緊迫性。

歐洲領袖2日將齊聚倫敦，討論各國準備在達成停火協議後提供的安全保障。6日，歐盟領袖將召開緊急峰會，討論烏克蘭和歐洲大陸的國防弱點。2週後，他們將再次聚集在布魯塞爾做出決定。

據了解，歐盟今年已為烏克蘭撥款300億歐元，其中部分資金可用於軍援，但大部分將用於基輔當局支付工資、維持基本服務。一些歐洲外交官表示，歐盟應承諾至少相當於去年向烏克蘭提供的200億歐元軍援，但這必須經大多數歐盟領袖同意，要在2週後的布魯塞爾會議前就此達成共識將是一項挑戰。

瑞典、丹麥、波蘭和西班牙在內的一些歐洲國家，已做出對烏國的具體軍援承諾，而英國和法國更已追加數十億美元援助。

在當前情況下，歐洲面臨愈來愈大的壓力，要求扣押主要位於比利時的近2000億歐元被凍結的俄國資產，以加強支持烏克蘭，但這個想法仍缺乏歐洲幾個強國的支持。

基輔經濟學院校長、烏克蘭前經濟發展部長米洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov）表示，歐洲有能力幫助烏克蘭，包括可能購買美國武器運往基輔，但如果川普開始迫使歐洲領袖抽身，歐洲領袖是否會繼續與烏克蘭站在一起，這是懸而未決的問題。

他警告，川普對歐洲領袖擁有影響力，可能會威脅切斷他們與美國的情報共享，「他們不像自己想像的那樣不受川普影響」。

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