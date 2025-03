德州中學驚爆「地下刺青」！ 數十名學生上課共用針頭在身上刻字

2025/03/02 16:07

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州亨特郡(Hunt)格林威爾市(Greenville)一所中學近日爆發離譜事件,多名學生居然在課堂上共用針頭刺青,引發家長擔憂,更痛批學校管理失職,沒有任何一名老師察覺異狀。

綜合外媒報導,格林威爾市崔維斯(Travis)中學一名11歲男學生喬丹(Jordan)於2月25日上課期間,竟在教室內以針頭與臨時刺青墨水,在手臂刺下「I ❤️ my lord」(我愛我的主)及「JC」等字。直到學校護理師發現,致電喬丹的母親艾許莉(Ashley Armstrong),這起「地下刺青」才得以曝光。

校護警告艾許莉應立即帶兒子進行血液檢查,以防感染疾病。所幸,檢查結果顯示無異常。但艾許莉仍怒不可遏,質疑學校為何允許這種事情發生,老師們到底在做什麼?

喬丹表示,最初是班上某名男同學主動提議要幫他刺青,沒想到這根針頭竟在不同班級間流傳,已有多名學生使用,確認人數不明。事發後,艾許莉陸續接獲十多名家長聯繫,表示自己的孩子也遭遇相同情況。

格林威爾學區於2月27日證實此事,並表示校方已啟動調查,也暫停事發教室內的數名教師職務。然而,學區委員會並未透露確切有多少教師遭停職,也未說明他們是否知情,以及這根針頭究竟是如何進入校園。

