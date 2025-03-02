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    德州中學驚爆「地下刺青」！ 數十名學生上課共用針頭在身上刻字

    美國德州崔維斯中學近日爆出多名學生共用針頭刺青的誇張事件。（擷取自Travis Intermediate, Conroe ISD/FB）

    美國德州崔維斯中學近日爆出多名學生共用針頭刺青的誇張事件。（擷取自Travis Intermediate, Conroe ISD/FB）

    2025/03/02 16:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州亨特郡（Hunt）格林威爾市（Greenville）一所中學近日爆發離譜事件，多名學生居然在課堂上共用針頭刺青，引發家長擔憂，更痛批學校管理失職，沒有任何一名老師察覺異狀。

    綜合外媒報導，格林威爾市崔維斯（Travis）中學一名11歲男學生喬丹（Jordan）於2月25日上課期間，竟在教室內以針頭與臨時刺青墨水，在手臂刺下「I ❤️ my lord」（我愛我的主）及「JC」等字。直到學校護理師發現，致電喬丹的母親艾許莉（Ashley Armstrong），這起「地下刺青」才得以曝光。

    校護警告艾許莉應立即帶兒子進行血液檢查，以防感染疾病。所幸，檢查結果顯示無異常。但艾許莉仍怒不可遏，質疑學校為何允許這種事情發生，老師們到底在做什麼？

    喬丹表示，最初是班上某名男同學主動提議要幫他刺青，沒想到這根針頭竟在不同班級間流傳，已有多名學生使用，確認人數不明。事發後，艾許莉陸續接獲十多名家長聯繫，表示自己的孩子也遭遇相同情況。

    格林威爾學區於2月27日證實此事，並表示校方已啟動調查，也暫停事發教室內的數名教師職務。然而，學區委員會並未透露確切有多少教師遭停職，也未說明他們是否知情，以及這根針頭究竟是如何進入校園。

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