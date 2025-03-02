美副總統范斯度假遇抗議 親烏克蘭示威者怒吼「納粹敗類」

澤倫斯基訪美爆口角，美副總統范斯度假遭親烏民眾抗議。（取自X平台）

2025/03/02 15:35

〔記者陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）1日在佛蒙特州滑雪度假時，遭遇數百名支持烏克蘭的示威者抗議，這場抗議發生在范斯與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈爭執後不到24小時。

福斯新聞（Fox New）報導，范斯攜家人前往佛蒙特州沃倫鎮的舒格布什滑雪勝地（Sugarbush Resort）度假時，遭遇長達半英里的抗議人潮。示威者高舉各種標語，包括稱范斯為「納粹敗類」、「叛徒」，並諷刺他「去俄羅斯滑雪」。其他標語則寫著「川普為普廷服務」、「神權政治非自由」以及「挺烏克蘭」等字句。

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然而，並非所有綠山州（佛蒙特州別稱）的滑雪愛好者都反對范斯的到訪。一位當地滑雪客向福斯新聞道表達不滿：「那些抗議范斯的人完全是一群白痴。」

據消息人士透露，范斯一家原本計劃入住度假村附近的一家四星級旅館，但在抗議發生前便已改至未公開地點住宿。消息人士還指出，抗議者也聚集在范斯家人滑雪的雪道附近，但未確定他們與美國第二家庭的實際距離。

此次抗議活動發生在范斯與澤倫斯基於白宮橢圓形辦公室發生激烈衝突後不到一天。衝突源於澤倫斯基拒絕簽署一項礦產權協議，而川普總統表示，這項協議將有助於促成和平協議。

范斯當時直言：「總統先生，恕我直言，您在橢圓形辦公室試圖在美國媒體面前爭論此事，是不尊重的行為。目前你們正因人力短缺而被迫徵召新兵上前線，您應該感謝我們總統正試圖結束這場衝突。」

范斯更進一步質疑澤倫斯基是否心存感激，問道：「在整個會議過程中，您是否說過一次『謝謝』？您去年十月曾前往賓州為反對派助選。請您對美國和正試圖拯救貴國的總統表達一些感謝之意。」

面對這番質問，澤倫斯基僅回應范斯說話「太過大聲」。隨後，川普總統插話支持范斯，並告訴澤倫斯基，烏克蘭「處境困難」。

值得注意的是，澤倫斯基此行訪美原本是為簽署一項稀土礦產協議，但該協議已在會談後被擱置。這場外交爭端反映了現任美國政府與烏克蘭之間日益緊張的關係。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室內，與美國總統川普（中）和美國副總統范斯（右）發生激烈言語交鋒。（歐新社）

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