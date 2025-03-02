印度喜馬拉雅山雪崩！ 建築工人4死5失蹤 多人重傷送醫

印度北部北阿坎德邦靠近西藏邊境喜馬拉雅山的一個山口馬納山口附近，上週五發生一起雪崩事件，造成至少4名建築工人死亡，另有5人失蹤。（路透）

2025/03/02 15:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部北阿坎德邦靠近西藏邊境喜馬拉雅山的一個山口馬納山口附近，上週五發生一起雪崩事件，造成至少4名建築工人死亡，另有5人失蹤。

《美聯社》報導，據當地救援部門報告，雪崩發生時，共有55名建築工人在現場被困。救援人員已成功救出50名工人，但其中4人因傷勢過重不幸死亡。目前仍有5名工人下落不明，搜救工作正在繼續進行。部分獲救工人受重傷，已被送往醫院接受治療。

請繼續往下閱讀...

受困工人當時正在馬納至馬納山口之間進行一項長達31英里（50公里）的公路拓寬和黑化工程。據了解，許多受困者是來自其他地區的移工。

救援行動面臨嚴峻挑戰，由於該地區大雪封山，通行困難，救援人員必須在幾英尺深的積雪中艱難前進，同時還要應對暴風雪和低能見度等惡劣天氣條件。目前，救援隊伍和軍用直升機正在持續搜尋失蹤人員。

北阿坎德邦位於喜馬拉雅山區，生態環境脆弱，極易發生自然災害。近年來，全球暖化對該地區造成了嚴重影響，增加了雪崩和洪水等災害的發生頻率。2022年，該邦曾有27名登山學員在雪崩中喪生。

當地政府已啟動緊急救援機制，並派出專業搜救隊伍前往災區。官方表示，將全力搜救失蹤人員，並為受災家庭提供必要援助。

印度北部北阿坎德邦靠近西藏邊境喜馬拉雅山的一個山口馬納山口附近，週五發生一起雪崩事件，造成至少4名建築工人死亡，另有5人失蹤。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法