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    日高中畢業典禮驚悚血案！ 18歲男生持美工刀殺傷女同學

    日本滋賀縣彥根市一所高中在畢業典禮結束後發生暴力事件，一名18歲男學生持美工刀襲擊同班女同學，造成受害者頸部等多處受傷。（圖翻攝自X/@eternalNo3）

    日本滋賀縣彥根市一所高中在畢業典禮結束後發生暴力事件，一名18歲男學生持美工刀襲擊同班女同學，造成受害者頸部等多處受傷。（圖翻攝自X/@eternalNo3）

    2025/03/02 15:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本滋賀縣彥根市一所高中在畢業典禮結束後發生暴力事件，一名18歲男學生持美工刀襲擊同班女同學，造成受害者頸部等多處受傷。

    綜合日媒報導，據當地警方透露，事件發生於1日上午11點半左右，地點在學校的一間教室內。當天學校剛舉行完畢業典禮，兩名涉事學生均為該校三年級生。

    受害者是一名18歲的女學生，她頸部等多處被美工刀劃傷，雖然傷勢嚴重，但目前並無生命危險。事發後，受害者自行向學校教職員報告此事，學校隨即撥打119報警。

    警方趕到現場時，學校教職員已將男學生制伏。警方隨後以涉嫌殺人未遂的罪名將這名18歲男學生逮捕。

    據警方表示，嫌犯已承認「有殺人意圖」並使用刀子實施了襲擊。目前警方正在進一步調查事件的詳細經過，包括襲擊動機以及兩人之間是否存在糾紛等細節。

    這起事件發生在日本的開學季節，引起了當地社會的高度關注。校園安全問題再次成為公眾討論的焦點，學校方面表示將加強校園安全措施，防止類似事件再次發生。

    當地教育部門已派出心理輔導團隊進入學校，為受到事件影響的學生提供心理支援。

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