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    日本「快龍列車」出事！ 撞1.5公尺落石脫軌 司機輕傷

    日本寶可夢去年7月與福井縣越前鐵道合作推出快龍列車，示意圖。（擷取自越前鐵道官網）

    日本寶可夢去年7月與福井縣越前鐵道合作推出快龍列車，示意圖。（擷取自越前鐵道官網）

    2025/03/02 14:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福井縣地方鐵路「越前鐵道」與寶可夢於去年7月推出「快龍列車」，吸引不少粉絲朝聖。然而，今（2）日凌晨該列車發生撞擊落石意外，導致列車脫軌、司機輕傷。

    據《NHK》報導，當地時間2日凌晨5時30分，福井縣勝山市的越前鐵道勝山永平寺線，當時快龍列車行經比島站和初坂站之間，突然撞上一塊直徑約1.5公尺的大型落石，造成列車車輪脫軌，車廂窗戶玻璃破裂，不過車上2名乘客皆未受傷。

    事發當時，由於列車行駛在彎道上而視線受阻，司機未能及時發現並停下，他的膝蓋也因此受傷。當局表示，受損車輛及掉落岩石的移除作業可能需要數日，相關路線也已暫時停駛。

    目前，日本國家運輸安全委員會已派遣2名調查員前往現場，針對事故發生原因進行深入調查。國土交通省指出，事故列車第1節車廂的4個車軸均朝行駛方向右側脫軌，越前鐵道公司已報告相關細節，並將配合後續調查與修復工作。

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