川普行政命令指定英語為美國官方語言 衝擊多元文化與移民政策

川普表示，此命令的目標是「促進團結，為所有公民培養共同的美國文化，確保政府運作的一致性」。（美聯社）

2025/03/02 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普1日（週六）簽署行政命令，指定英語為美國官方語言，並廢除了前總統柯林頓（Bill Clinton）旨在協助英語能力有限人士的行政措施。此舉引發了廣泛爭議，恐衝擊美國的多元文化與移民政策。

《國會山莊報》（The Hill）報導，根據這項命令，聯邦機構不再需要為非英語使用者提供語言協助，但仍可選擇提供外語文件和其他服務。這項命令也廢除了柯林頓在2000年簽署的行政命令，該命令要求聯邦機構為英語能力有限的人士提供翻譯和口譯服務。

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川普表示，此命令的目標是「促進團結，為所有公民培養共同的美國文化，確保政府運作的一致性」。他在命令中寫道：「說英語不僅能在經濟上打開大門，還能幫助新移民融入社區，參與國家傳統，並回饋我們的社會。」

川普已指示司法部長邦迪（Pam Bondi）提供最新的指導方針，以確保與適用法律一致的服務。

批評者認為，此舉帶有歧視色彩，可能導致英語能力有限的人士，在獲得醫療、教育、法律等重要服務時面臨困難。儘管川普的命令並未完全禁止聯邦機構提供外語服務，但將其改為「可選擇」而非「強制」，可能會導致部分機構減少或取消相關服務。

美國雖然沒有官方語言，但英語是事實上的主要語言。然而，美國也是一個多元文化的國家，根據美國人口普查局數據，有超過6700萬人在家中使用英語以外的語言。

川普的支持者認為，此舉有助於促進國家團結，鼓勵移民學習英語，融入美國社會。然而，批評者認為，此舉帶有歧視色彩，將損害美國的多元文化。

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