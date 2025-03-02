國際太空站過於無菌？研究：適度「弄髒」有益太空人健康

研究人員表示，未來的太空站或許可以引進更多樣的微生物群落，藉此更真實地模擬地球環境。（美聯社資料照）

2025/03/02 12:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日電訊報導》報導，一項最新研究指出，國際太空站（ISS）可能過於無菌，而適度增加微生物多樣性，或許能提升太空人的健康狀況。

太空人在國際太空站長時間停留後，經常出現免疫系統失調、皮膚問題等健康狀況。研究人員認為，這可能與太空站內的微生物多樣性遠低於地球有關。

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研究發現，太空站內的微生物主要來自人類，缺乏自然環境中的微生物來源。因此，讓太空人攜帶更多自然界的微生物進入太空站，可能對健康有所助益。研究人員將此現象與接觸土壤中微生物的益處做比較，過去已有大量證據顯示，接觸健康的土壤有助於增強人體免疫系統。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）微生物學家奈特（Rob Knight）表示：「接觸健康土壤與長時間處於自身產生的污物環境截然不同。後者類似於在完全密閉的環境中，缺乏來自外部的健康微生物來源。」

在這項研究中，科學家與太空人合作，對太空站內803個不同表面進行拭子採樣，樣本數量是過去類似調查的100倍。研究團隊隨後建立3D模型，標示採樣位置、發現的微生物種類，以及這些微生物與環境中化學物質的可能交互作用。

研究結果顯示，太空站內的微生物主要來自人類皮膚，而清潔劑中的化學物質也廣泛分布其中。此外，太空站的微生物多樣性遠低於地球，與醫院等高度無菌環境最為相似。相關研究近日發表於《細胞》（Cell）期刊。

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