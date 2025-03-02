特斯拉變政治戰場！ 門市遭縱火、被噴「納粹汽車」

全美各地特斯拉商店外近日湧現大規模示威活動，抗議者針對特斯拉執行長馬斯克及其代表美國總統川普削減政府支出的角色表達不滿。（美聯社）

2025/03/02 11:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全美各地特斯拉商店外近日湧現大規模示威活動，抗議者針對特斯拉執行長馬斯克及其代表美國總統川普削減政府支出的角色表達不滿。一些特斯拉車主報告說，他們的車輛遭到惡意破壞，包括被噴塗納粹標誌。在科羅拉多州，一家特斯拉經銷商甚至遭到縱火，並被噴上「納粹汽車」字樣。

據《美聯社》報導，根據組織者網站「Tesla Takedown」，目前已有超過50場示威活動在美國各城市展開，並計劃擴展至英國、西班牙和葡萄牙等國。近期在亞利桑那州圖森市、聖路易斯市、紐約市、俄亥俄州代頓市、夏洛特市和加州帕洛阿爾托等美國城市均有抗議活動舉行。

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在紐約市，約300名示威者聚集在一家特斯拉經銷店外表達抗議，活動中警方逮捕了9人。波士頓的抗議現場則氣氛熱烈，有銅管樂隊助陣，抗議者高舉標語和口號。

這些示威活動是北美和歐洲對馬斯克在華盛頓角色日益強烈反彈的一部分。抗議者希望透過杯葛特斯拉品牌，對公司造成直接的經濟損失，呼籲大眾抵制特斯拉產品，並出售手中的特斯拉股票和汽車。

示威者批評馬斯克正在聽從川普的指示，削減聯邦支出和勞動力，並認為此舉無視國會控制預算的憲法權力。抗議者指出，馬斯克曾聲稱川普的選舉勝利賦予了總統和他重組美國政府的權力。

自川普就任以來，特斯拉的股價已下跌近三分之一，但仍高於一年前的水平。儘管如此，馬斯克個人財富依然可觀，其目前淨資產估計為3590億美元（約新台幣11.8兆）。

抗議組織者表示，這些示威活動將持續進行，直到馬斯克重新評估其在川普政府中的角色，並停止參與可能違反憲法的政府預算削減行動。

波士頓的抗議現場氣氛熱烈，有銅管樂隊助陣，抗議者高舉標語和口號。（美聯社）

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