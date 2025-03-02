曝下逐客令過程 美國安顧問：澤倫斯基像只會追究過去的前女友

澤倫斯基與川普在白宮大吵，雙方不歡而散，美國安顧問瓦爾茲批澤倫斯基就像只追究過去的前女友。（法新社）

2025/03/02 11:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基28日在白宮與美國總統川普、副總統范斯會談中公開爭執，雙方不歡而散，原定雙方簽署礦產協議也告吹；美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）透露這場風波更多細節，批澤倫斯基就像「前女友」，只會追究過去而不會往前看。

綜合外媒報導，美國國家安全顧問瓦爾茲透露白宮大吵後的更多細節，他表示，大吵完後，美烏團隊各自回房間休息，他與國務卿魯比歐等高級官員一致向川普建議下達逐客令，最後他被派去跟烏克蘭團隊表達他們不再受歡迎，後續行程全部取消。

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烏克蘭大使與澤倫斯基的顧問在聽到午餐與聯合記者會取消後，幾乎都要哭了，瓦爾茲稱自己當下對澤倫斯基說，「時間並不站在烏克蘭這邊，不僅在戰場上，就世界局勢而言，時間也對你們不利，最重要的是，美國的援助和納稅人的容忍度並非是無限的。」

瓦爾茲還向媒體稱澤倫斯基只是一個吵著要爭論過去，而不是向前看的「前女友」（ex-girlfriend），澤倫斯基顯然只專注於認為自己需要對每一個細節進行事實核查和糾正，「這就像，你懂的，一個前女友，她想爭論你九年前說過的每一句話，而不是推動這段關係向前發展。」

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