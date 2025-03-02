為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！紐約2洗窗工人孤懸78樓高空 吊籃強風下失控撞破窗

    紐約摩天大樓2名工人在洗窗過程中發生意外，差點墜落，吊籃在強風下猛烈搖晃接連撞破78樓玻璃帷幕。（擷取自@jabootwin/X）

    紐約摩天大樓2名工人在洗窗過程中發生意外，差點墜落，吊籃在強風下猛烈搖晃接連撞破78樓玻璃帷幕。（擷取自@jabootwin/X）

    2025/03/02 11:03

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市曼哈頓哥倫布圓環一棟摩天大樓近日發生驚險意外，2名洗窗工人因設備故障，受困在78樓外牆的吊籃內，強風吹得劇烈搖晃，甚至撞破大樓玻璃，所幸最終順利獲救，無人受傷。

    據《CBS News》報導 ，紐約市消防局獲報後於當地時間2月28日9時47分抵達現場，消防局副局長特拉漢 （Michael Trahan） 指出，當時吊籠僅靠安全線懸吊支撐，強風使得吊籠左右搖擺甚至猛烈撞擊建築，造成至少3扇窗戶破裂，玻璃碎片散落人行道，路上行人紛紛驚恐躲避。

    特拉漢透露，當消防隊員爬上78樓時，窗戶已經炸飛，玻璃碎滿地。儘管工人們繫有安全帶，但未固定在安全繩上，墜樓風險極高。消防員立即用繩索穩住吊籃，再以救生繩將工人們固定在大樓內部結構上，成功將兩人拉入室內，並送醫檢查，所幸皆無大礙，也未有路人受玻璃波及。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播