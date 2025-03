驚！紐約2洗窗工人孤懸78樓高空 吊籃強風下失控撞破窗

2025/03/02 11:03

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約市曼哈頓哥倫布圓環一棟摩天大樓近日發生驚險意外,2名洗窗工人因設備故障,受困在78樓外牆的吊籃內,強風吹得劇烈搖晃,甚至撞破大樓玻璃,所幸最終順利獲救,無人受傷。

據《CBS News》報導 ,紐約市消防局獲報後於當地時間2月28日9時47分抵達現場,消防局副局長特拉漢 (Michael Trahan) 指出,當時吊籠僅靠安全線懸吊支撐,強風使得吊籠左右搖擺甚至猛烈撞擊建築,造成至少3扇窗戶破裂,玻璃碎片散落人行道,路上行人紛紛驚恐躲避。

特拉漢透露,當消防隊員爬上78樓時,窗戶已經炸飛,玻璃碎滿地。儘管工人們繫有安全帶,但未固定在安全繩上,墜樓風險極高。消防員立即用繩索穩住吊籃,再以救生繩將工人們固定在大樓內部結構上,成功將兩人拉入室內,並送醫檢查,所幸皆無大礙,也未有路人受玻璃波及。

Firefighters Rescue Two Window Washers as Scaffolding Swings Out of Control, Smashing into Windows and Shattering on NYC High-Rise pic.twitter.com/FxXVrI9LDm