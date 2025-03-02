驚！紐約2洗窗工人孤懸78樓高空 吊籃強風下失控撞破窗

紐約摩天大樓2名工人在洗窗過程中發生意外，差點墜落，吊籃在強風下猛烈搖晃接連撞破78樓玻璃帷幕。（擷取自@jabootwin/X）

2025/03/02 11:03

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市曼哈頓哥倫布圓環一棟摩天大樓近日發生驚險意外，2名洗窗工人因設備故障，受困在78樓外牆的吊籃內，強風吹得劇烈搖晃，甚至撞破大樓玻璃，所幸最終順利獲救，無人受傷。

據《CBS News》報導 ，紐約市消防局獲報後於當地時間2月28日9時47分抵達現場，消防局副局長特拉漢 （Michael Trahan） 指出，當時吊籠僅靠安全線懸吊支撐，強風使得吊籠左右搖擺甚至猛烈撞擊建築，造成至少3扇窗戶破裂，玻璃碎片散落人行道，路上行人紛紛驚恐躲避。

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特拉漢透露，當消防隊員爬上78樓時，窗戶已經炸飛，玻璃碎滿地。儘管工人們繫有安全帶，但未固定在安全繩上，墜樓風險極高。消防員立即用繩索穩住吊籃，再以救生繩將工人們固定在大樓內部結構上，成功將兩人拉入室內，並送醫檢查，所幸皆無大礙，也未有路人受玻璃波及。

Firefighters Rescue Two Window Washers as Scaffolding Swings Out of Control, Smashing into Windows and Shattering on NYC High-Rise pic.twitter.com/FxXVrI9LDm — Yelisaveta Petrov （@YelisavetaPaUSA） March 1, 2025

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