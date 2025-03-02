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    對川普與澤倫斯基爭吵感到意外 石破茂緩頰：感性交鋒

    日本首相石破茂1日被媒體問到「白宮爭執」，他表示對於爭執的走向有點意外，但他認為這是一次「感性交鋒」。（歐新社）

    日本首相石破茂1日被媒體問到「白宮爭執」，他表示對於爭執的走向有點意外，但他認為這是一次「感性交鋒」。（歐新社）

    2025/03/02 09:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普28日在白宮橢圓形辦公室會談時，因為副總統范斯（J.D. Vance）一句話，3人爆發激烈爭執，此事引發國際高度關注。日本首相石破茂1日接受媒體訪問時，被媒體問到「白宮爭執」一事，他表示對於爭執的走向有點意外，但他認為這是一次「感性交鋒」。

    根據日本《共同社》報導，石破茂表示，為了美國與烏克蘭、七大工業國集團（G7）之間的隔閡不進一步擴大，日本會盡可能做出努力。至於川普與澤倫斯基的爭吵，石破茂坦言：「這是有點意外的走向，是相當感性的交鋒。」石破茂也強調，美國與烏克蘭之間在「早日實現和平」是立場一致的。

    石破茂提到，未來應該要為了實現和平，展開以關愛、忍耐為內涵的外交工作，為了不讓國際社會進一步分裂，他會努力讓G7團結一致。日本政府認為，結束烏俄戰爭、盡早達成公平且永久的和平很重要，外交大臣岩屋毅表示，在白宮會談後，會持續關注情勢發展。

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