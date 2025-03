庇護夢碎？川普政府出手 美國非法移民逮捕人數創 14 年新低

2025/03/02 09:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國海關和邊境保護局(CBP)最新數據顯示,川普政府上任後的第一個月,非法移民逮捕人數驟降至8,450人,創下歷史新低,相較於拜登政府 2023 年12月的30萬1981人,降幅高達96%。

綜合外媒報導,這一戲劇性下降主要歸因於川普政府迅速推行的一系列強硬移民政策。政府宣布邊境進入國家緊急狀態,並部署軍隊協助執法。此外,白宮重啟邊境牆建設,並終止拜登時期透過App以人道主義方式接納移民的做法,大幅削減非法入境的管道。

國土安全部(DHS)同步調整執法策略,推翻拜登政府對移民及海關執法局(ICE)的一系列限制措施。ICE恢復在「敏感」地點執法,擴大快速驅逐權限,並重新審查過去透過假釋制度入境的移民資格。

除了邊境執法收緊,ICE亦在全美範圍內,特別是「庇護城市」,展開密集突襲行動。數據顯示,ICE每日逮捕逾1,000人,其中包括大量暴力罪犯與幫派成員。在1月20日至2月8日期間,ICE 全美共逮捕1萬1791人,較2024年同期的4,969人增長137%。

歷史數據顯示,今年2月的邊境逮捕數字可能是自2000年以來的最低水平。過去25年間,唯一一次月度逮捕人數接近該水平的是 2017年4月,當時美墨邊境巡邏隊逮捕1萬1000人。更早的記錄可追溯至1968年,當時邊境巡邏隊每月平均逮捕約8,000人。

根據ICE報告,2024年迄今已驅逐27萬1484人,而DHS公布的驅逐與遣返總數更達約70萬人,為2010年以來最高紀錄。

然而,大規模驅逐行動亦帶來挑戰。截至近期,ICE拘留中心已超過117% 容量,目前關押超過 4萬5000名非法移民,其中近 2萬人來自南部邊境,顯示現有拘留設施已接近飽和。

同時,川普政府已指示 所有聯邦機構審查涉及非法移民的財政補助計畫,並採取糾正措施,確保聯邦資金不會用於支持庇護政策或提供非法移民福利。

