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    梵蒂岡：教宗病情穩定自行進食 未再發生呼吸危機

    2025/03/02 03:12

    〔中央社〕教宗方濟各住院的第16天，梵蒂岡晚間表示，教宗病情穩定，今天未再發生任何呼吸道緊急狀況，教宗可自行進食、沒有發燒，也沒有白血球異常增高現象。

    高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）2月14日起住院治療，病情由支氣管炎惡化為雙側肺炎，昨天出現一次突發性的支氣管痙攣，導致嘔吐及吸入嗆咳，教宗立刻接受支氣管抽吸治療，並啟用非侵入性呼吸器。

    昨天的突發狀況引發各界關心教宗病情是否惡化，不過梵蒂岡今晚表示，教宗病情處於穩定狀態（stable condition），他持續使用非侵入性呼吸器（mechanical ventilation），並交替以長時間的高流量氧氣治療，氣體交換反應良好。

    報告指出，教宗沒有發燒，也沒有出現白血球增多症（Leukocytosis），此症狀是指血液中的白血球數量過高。

    教廷指出，教宗今天血液檢測數字正常，他繼續自行進食，接受物理性呼吸治療，並完全配合醫院療程。教宗今天未再發生任何進一步的支氣管痙攣（bronchospasm）。

    教廷表示，教宗昨晚度過平靜的一夜，教宗今天保持清晰意識與良好邏輯，他在下午接受聖體聖事，然後全心投入祈禱。

    醫療團隊仍保留對於預後情況的評估。梵蒂岡昨晚表示，經歷昨天突發的支氣管痙攣事件後，還需要24到48小時，才能評估教宗病情是否惡化。（編輯：施施）1140302

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