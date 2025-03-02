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    首頁　>　國際

    發動機遭鳥擊起火 聯邦快遞貨機迫降紐瓦克機場

    2025/03/02 02:45

    〔中央社〕聯邦快遞公司（FedEx）的1架貨機今天在美國紐澤西州1座繁忙的機場迫降，原因是鳥擊導致發動機起火，所幸未造成人員傷亡。

    美聯社報導，紐約與紐澤西港口事務管理局（Port Authority of New York and New Jersey）發言人瓦倫斯（Lenis Valens）表示，這架貨機在緊急情況下迫降紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport），目前沒有人員受傷通報，貨機的火勢也被控制在發動機範圍內。

    根據記錄全球飛行員與空中交管對話的網站LiveATC錄製的音訊，事發之際1名人員平靜地說，飛機需要「立即關閉，以避免可能發生的鳥擊。我們需要返回機場。」

    不久後，又聽到另1人說：「我們相信，我們看到他們（發生意外的貨機）的發動機從右翼脫落。」音訊內容還顯示，鳥擊發生時，貨機距離地面數百英尺。

    瓦倫斯表示，這起迫降意外發生在當地時間早上8時過後不久，導致空中交通因預防措施而短暫中止，但不久後就恢復正常運作。

    聯邦快遞公司發言人肯克（Austin Kemker）指出，這架貨機原定飛往印第安納波利斯（Indianapolis），但由於途中遭遇鳥擊，「飛機進入緊急狀態，並在處理發動機損壞（包括發動機起火）狀況後安全返回紐瓦克」。

    「我們非常感謝機組人員和緊急應對人員的迅速反應。」

    美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）說，該機構將就這起事件展開調查。1140302

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