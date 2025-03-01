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    芬太尼問題未解 魯比歐批中：對美發動現代版鴉片戰爭

    美國國務卿魯比歐。（路透資料照）

    美國國務卿魯比歐。（路透資料照）

    2025/03/01 23:40

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國務卿魯比歐2月26日接受《福斯新聞》主持人基爾米德（Brian Kilmeade）訪問時表示，北京可能「故意」放任讓合成類鴉片藥物芬太尼大量售往美國，這情況與19世紀中期的鴉片戰爭相似，當時鴉片貿易削弱了中國的國際地位，如今中國則將現代版鴉片，反向賣給加拿大及南美洲國家，然後再輸入美國，藉以削弱美國的實力。

    《自由亞洲電台》報導，魯比歐受訪時表示，他相信中國隨時可以停止芬太尼前體的外流，卻選擇不加以管制。他說：「如果他們（中國）願意，他們可以終止這種情況。在某些情況下，你不得不懷疑，這是否是蓄意的，是否故意讓芬太尼大量流入美國？」

    基爾米德隨即提到，當前局勢猶如中國發動了他們自己版本的鴉片戰爭。 魯比歐對此表示認同，並表示他懷疑中國是在故意放任。他說：「我們無法證明她們是故意的，但看起來確實像是這樣，真的像是這樣。」

    魯比歐指出，中國知道那些人正從事毒品勾當，卻沒有阻止這些毒販，反而將此當作籌碼要挾美國；有中國外交官在談判中曾表示，願意打擊芬太尼流入美國的問題，但要求美方對中國實施有利的外交政策。

    魯比歐接着指出：「他們（中國）說如果你不徵收關稅，我們就會幫你解決這個問題。」

    針對魯比歐的談話，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，「他的指控毫無根據，純屬猜測與抹黑」，並說「中美反毒合作已取得顯著成果，這是有目共睹的。 減少國內毒品需求並加強執法合作，才是解決美國芬太尼危機的根本辦法」。

    芬太尼問題一直是美中外交爭執點之一。 美國每年有數萬人因濫用毒品死亡，當局將問題歸咎於芬太尼泛濫。 美方官員稱，墨西哥的跨國犯罪集團從中國獲得芬太尼前體物質，並將毒品走私進入美國。

    2023年11月，美國前總統拜登與中國國家主席習近平，在舊金山的高峰會議中討論了芬太尼問題，習近平承諾中國將加強遏制芬太尼前體外流，這也成為該峰會的三項主要成果之一。

    但美國現任總統川普認為中國並未履行承諾。川普2月1日宣布對中國所有進口商品加徵10%關稅，並於2月4日生效，回擊中國未能阻止芬太尼前體外流的問題。川普還警告，3月4日將進一步把對中國進口商品加徵的關稅提高至20%。

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