為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普、澤倫斯基白宮火爆爭執 彭博：普廷的一次勝利

    彭博指出，川普擺脫歐洲、靠攏俄國的做法，使普廷取得良機。（路透）

    彭博指出，川普擺脫歐洲、靠攏俄國的做法，使普廷取得良機。（路透）

    2025/03/01 22:09

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮上演的爭執場面，隨即成為俄羅斯政治、媒體圈冷嘲熱諷的話題。「彭博」專文亦指出，白宮的紛爭是俄國總統普廷的一次勝利。

    彭博專文指出，若西方始終團結一致力挺基輔，俄羅斯便難以在談判之初，佔據強而有力地位，因為俄國的經濟處在危急困頓之中，在戰場上的勝利也得來不易。然而，川普與西方分道揚鑣並靠向俄國，使普廷取得了良機，亦是這場白宮紛爭的贏家。

    俄羅斯長期將澤倫斯基描繪為不穩定，且自戀的美國傀儡，遭前美國總統拜登利用，試圖讓烏克蘭人戰到最後一兵一卒，使莫斯科承受戰略失敗。普廷也不斷稱澤倫斯基的任期已在去年到期，不再具有合法領導人身分，川普日前也批評澤倫斯基為「未經選舉的獨裁者」。

    基輔在2022年俄羅斯侵略後，實施戒嚴令並暫停選舉，使得2019年就任的澤倫斯基在5年任期結束後，仍繼續擔任總統。

    與此同時，俄外交部宣布，經美方同意出任駐美大使的職業外交官達爾奇耶夫赴華盛頓履新，被視為莫斯科修補對美關係的最新舉措。

    達爾奇耶夫過去長期在駐美使館工作，並在2014至2021年擔任駐加拿大大使。雙方早先在伊斯坦堡會議中，商討解決影響駐外機構運作的分歧，俄方還建議恢復兩國在烏俄戰爭後停擺的直飛航班。

    美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮會談時起衝突。（美聯社）

    美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮會談時起衝突。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播