川普、澤倫斯基白宮火爆爭執 彭博：普廷的一次勝利

彭博指出，川普擺脫歐洲、靠攏俄國的做法，使普廷取得良機。（路透）

2025/03/01 22:09

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮上演的爭執場面，隨即成為俄羅斯政治、媒體圈冷嘲熱諷的話題。「彭博」專文亦指出，白宮的紛爭是俄國總統普廷的一次勝利。

彭博專文指出，若西方始終團結一致力挺基輔，俄羅斯便難以在談判之初，佔據強而有力地位，因為俄國的經濟處在危急困頓之中，在戰場上的勝利也得來不易。然而，川普與西方分道揚鑣並靠向俄國，使普廷取得了良機，亦是這場白宮紛爭的贏家。

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俄羅斯長期將澤倫斯基描繪為不穩定，且自戀的美國傀儡，遭前美國總統拜登利用，試圖讓烏克蘭人戰到最後一兵一卒，使莫斯科承受戰略失敗。普廷也不斷稱澤倫斯基的任期已在去年到期，不再具有合法領導人身分，川普日前也批評澤倫斯基為「未經選舉的獨裁者」。

基輔在2022年俄羅斯侵略後，實施戒嚴令並暫停選舉，使得2019年就任的澤倫斯基在5年任期結束後，仍繼續擔任總統。

與此同時，俄外交部宣布，經美方同意出任駐美大使的職業外交官達爾奇耶夫赴華盛頓履新，被視為莫斯科修補對美關係的最新舉措。

達爾奇耶夫過去長期在駐美使館工作，並在2014至2021年擔任駐加拿大大使。雙方早先在伊斯坦堡會議中，商討解決影響駐外機構運作的分歧，俄方還建議恢復兩國在烏俄戰爭後停擺的直飛航班。

美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮會談時起衝突。（美聯社）

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