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    時裝週「臀溝牛仔褲」亮相！網崩潰：我不想活在這樣的世界

    義大利品牌Diesel在米蘭時裝週以極低腰牛仔褲亮相，讓模特兒大膽展露臀部線條。（路透）

    義大利品牌Diesel在米蘭時裝週以極低腰牛仔褲亮相，讓模特兒大膽展露臀部線條。（路透）

    2025/03/01 23:23

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕時尚界再次掀起復古熱潮！義大利品牌Diesel在米蘭時裝週以極低腰牛仔褲亮相，讓模特兒大膽展露臀部線條，成功引起熱烈討論。然而許多網友對此不太買單，甚至直呼「我不想活在充滿臀溝的世界」！

    綜合外媒報導，米蘭時裝週上，義大利品牌Diesel以極低腰牛仔褲驚艷亮相，模特兒大膽展露臀溝，搭配無背上衣與全白或全黑墨鏡，走秀於藝術家創作的塗鴉掛毯前。這種設計最早由設計師麥昆（Alexander McQueen）於1993年的「計程車司機」系列推出，Diesel的創意總監馬滕斯（Glenn Martens）誓言讓這設計重返時尚舞台。

    Diesel的超低腰設計雖引人注目，卻得到許多批評。在Vogue的TikTok報導下，網友紛紛留言「拜託別把臀溝變成潮流，我不想活在那樣的世界！」、「低腰可以，臀溝不行」、「為何把臀溝當配件」。儘管如此，設計師芬迪科盧（Dilara Findikoglu）與塞爾南（Ludovic De Saint Sernin）也熱衷此風格，後者去年曾推出露臀皮褲，足見此趨勢有擴散現象。

    從時裝週到紅毯，臀溝元素正悄悄復興。明星佩芮（Katy Perry）與福克斯（Julia Fox）近期都曾在公開場合穿著類似造型。英國二手平台Baraboux創辦人費薩爾（Sarah Faisal）表示「這波潮流帶來90年代『刻意裸露』的精神，選擇暴露部位成為造型焦點。Diesel的嘗試無疑將這一復古風推向新高度，但能否成為主流趨勢，仍取決於時尚迷的接受度」。

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