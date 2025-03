澤倫斯基重申準備簽礦產協議 可理解川普與普廷對話

2025/03/01 23:06

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基昨天雖與美國總統川普在白宮爆發口角,但他今天發文重申烏方已準備好簽署礦產協議,並表示「可以理解」華府可能正尋求和俄羅斯總統普廷進行對話。

澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在社群媒體X平台發文寫道,烏克蘭已「準備好簽署礦產協議」,但也持續呼籲美國提供安全保障。

他強調:「沒有安全保障的停火對烏克蘭相當危險。」

澤倫斯基昨天接受福斯新聞(Fox News)專訪時也提到,他仍準備與華府簽署礦產協議,但這將取決於美方。

談及普廷(Vladimir Putin),澤倫斯基今天在X貼文中表示「可以理解」美國可能正尋求與俄羅斯領導人對話,「但美國總說『透過實力確保和平』,而我們聯手能對普廷採取有力行動」。

根據澤倫斯基,美國的幫助對烏克蘭的生存至關重要,他對此表達感激。

他的貼文寫道:「儘管對話很艱難,我們仍是戰略夥伴。但我們需要對彼此坦承直接,才能真正理解我們的共同目標。」

澤倫斯基指出,川普(Donald Trump)希望結束戰爭,「但沒有人比我們更盼望和平」。他也希望美國「更堅定站在我們這一邊」。

路透社報導,澤倫斯基在另一則X貼文中表示:「不管是戰爭期間或戰後,烏克蘭被聽見且不被任何人遺忘,對我們非常重要。」他在這則貼文附上與華府的烏克蘭社群會面的照片。

澤倫斯基繼續寫道:「讓烏克蘭人民知道他們並不孤單,在每個國家、在世界每個角落都有人為他們的權益發聲,這點也很重要。」

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101