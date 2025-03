「我沒有不知感恩！」 澤倫斯基在X感謝約30盟國領袖力挺烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基1日在X上引用轉發約30條盟國領袖的挺烏貼文並表示感謝。(圖擷取自澤倫斯基的X)

〔編譯張沛元/綜合報導〕在昨日白宮會面中與美國總統川普槓上、甚至被控不知感恩的烏克蘭總統澤倫斯基,1日在X上轉發約30條挺烏盟國領袖的推文並逐一表示感謝,疑似藉此展現他並非川普口中的不知感恩之徒。

包括來自法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理蕭茲(Olaf Scholz)、波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)、澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)、紐西蘭總理盧克森(Christopher Luxon)、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)、歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、歐盟最高外交官員卡拉斯(Kaja Kallas)、芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb),以及愛沙尼亞總統卡里斯(Alar Karis)等約30條領袖級推文,澤倫斯基一一引用轉發,並以英文寫下「感謝您的支持」(Thank you for your support)。

此外,烏克蘭外長西比哈(Andrii Sybiha)1日也在社群媒體上向多名歐洲盟國外長表示感謝。

此外,澤倫斯基還另發推文重申感謝美國的所有支持,包括川普、美國國會民主、共和兩黨人士以及美國人民在過去3年烏克蘭遭全面入侵期間的支持;他坦承美援對烏克蘭生存至為重要,特別是川普的支持。

澤倫斯基還企圖打感情牌,指稱儘管對話困難,但美烏是戰略夥伴,應坦誠相待並直接交流,以便真正理解共同目標。

