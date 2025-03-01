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    「我沒有不知感恩！」 澤倫斯基在X感謝約30盟國領袖力挺烏克蘭

    烏克蘭總統澤倫斯基1日在X上引用轉發約30條盟國領袖的挺烏貼文並表示感謝。（圖擷取自澤倫斯基的X）

    烏克蘭總統澤倫斯基1日在X上引用轉發約30條盟國領袖的挺烏貼文並表示感謝。（圖擷取自澤倫斯基的X）

    2025/03/01 20:59

    〔編譯張沛元／綜合報導〕在昨日白宮會面中與美國總統川普槓上、甚至被控不知感恩的烏克蘭總統澤倫斯基，1日在X上轉發約30條挺烏盟國領袖的推文並逐一表示感謝，疑似藉此展現他並非川普口中的不知感恩之徒。

    包括來自法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟最高外交官員卡拉斯（Kaja Kallas）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb），以及愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）等約30條領袖級推文，澤倫斯基一一引用轉發，並以英文寫下「感謝您的支持」（Thank you for your support）。

    此外，烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）1日也在社群媒體上向多名歐洲盟國外長表示感謝。

    此外，澤倫斯基還另發推文重申感謝美國的所有支持，包括川普、美國國會民主、共和兩黨人士以及美國人民在過去3年烏克蘭遭全面入侵期間的支持；他坦承美援對烏克蘭生存至為重要，特別是川普的支持。

    澤倫斯基還企圖打感情牌，指稱儘管對話困難，但美烏是戰略夥伴，應坦誠相待並直接交流，以便真正理解共同目標。

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