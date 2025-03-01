北韓近日重新開放了國際觀光客入境。示意圖。（美聯社）

2025/03/01 23:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「不要侮辱領導人」、「不要侮辱意識形態」、「不要隨便批評」等警告，都是每次在入境北韓之前，導遊再三強調的注意事項。自新冠疫情爆發以後來，北韓持續了長達5年的鎖國政策，雖然近期已重新開放邊境，但只開放了羅先市的「羅津先鋒經濟特區」，旅​​客仍無法進入首都平壤。

英媒《BBC》報導，北韓在新冠疫情爆發之初，就封鎖了國家邊境，禁止外交官、援助人員和國際旅​​客入境，與世界上大多數的國家隔絕，僅依賴俄羅斯和中國的幫助。

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據報導，上週四 （2月20日），來自英國、法國、德國和澳洲的遊客，從中國越過兩國邊境，前往偏僻的羅先市，進行為期4晚的旅行。即使北韓沒有電話訊號、沒有網路、沒有提款機，但這次北韓觀光團的名額，在5個小時內就被訂完了。

有團員認為，在北韓旅遊要當成是參加校外教學，因為沒有導遊的陪同，旅​​客不能離開飯店，且所有在北韓的行程，都要由當地的導遊陪同，並嚴格遵守事先核准的行程走動，包括精心安排參觀的啤酒廠、學校和藥品齊全的藥局，如此極端控制的程度，還是讓旅​​客感到吃驚不已。

而目前開放的行程中，少了旅​​客先前去北韓旅遊時，必訪的各種平壤大型紀念碑。有團員懷疑，北韓當局之所以選擇開放羅先市，當成國際觀光的試驗品，是因為該地區相對安全，也較容易控制。

不過，北韓當局安排的活動裡，也有奢侈品的購物行程，除了牛仔褲和香水之外，還有仿冒的LV包包，和可能是從中國進口的日本品牌洗衣機。此外，在參觀當地的學校時，官方還安排了一群學生表演舞蹈，但背景螢幕上播放的畫面，卻是飛彈擊中目標的動畫。

就算北韓的路況很糟糕，建築物的結構很奇怪，人行道也搖搖晃晃，而除了飯店裡的房間，其他地方的燈光都很昏暗，也沒有供應暖氣，但團員們還是表示，「北韓人不是機器人，他們有自己的觀點、目標和幽默感。」

目前旅客仍無法進入首都平壤。示意圖。（美聯社）

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