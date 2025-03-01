運將邊開車邊看不雅影片！女乘客投訴 客服竟回「不要計較」

中國女子控訴計程車司機開車時看不雅影片，投訴後竟被告知「不要計較」。（圖擷取自微博）

2025/03/01 20:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢發生一起乘車糾紛，女子搭計程車時發現司機車上平板竟不斷播放低俗影片，她錄下過程向相關平台投訴，平台回覆卻讓眾多網友感到難以接受，勸她「不要和車主計較」，激起網友強烈不滿與熱議。

綜合中媒報導，事件發生於2月25日，張姓女子與友人透過叫車App呼叫計程車要去醫院。上車後卻發現車內平板持續播放不雅甚至低俗的影片，司機全程坐視不管。張女擔心與司機直接對質可能引發衝突，選擇將整個過程錄製下來，向平台反映。

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然而，叫車平台回應讓張女傻眼，她透露，客服在了解情況後只說理解乘客的不悅，建議「不要和車主計較」，承諾後續會加強監督和管理，防止類似事件再次發生，但至今仍未見進一步回應。

消息曝光後，網友紛紛留言，「有夠噁心」、「這根本危險駕駛」、「平台有夠不負責任」、「不專心開車看什麼影片」、「開車玩手機看影片本身就是不負責任的行為」、「怎麼會在有乘客時看這種影片？」。

不過，也有網友認為，「這也算不雅影片？」、「好像直播平台的擦邊舞吧」、「直播平台能播的為何不能看」、「不就是跳舞嗎，太大驚小怪」。

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