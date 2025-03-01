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    英國要求存取蘋果用戶加密資料 川普：如中國式監控

    蘋果標誌和消費者。（路透檔案照）

    蘋果標誌和消費者。（路透檔案照）

    2025/03/01 17:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕日前傳出英國政府要求美國蘋果公司開「後門」，使其能夠存取用戶加密資料。對此，美國總統川普將這項要求類比為中國的監控行動，稱「這是你聽到關於中國（會做）的事情」。

    《路透》2月28日引述英國政治雜誌《觀察者》（The Spectator）同日的報導，川普接受該雜誌訪問，談到27日在白宮與英國首相施凱爾會談，他提出英國要求蘋果開「後門」之事。川普說，他告訴施凱爾「不能這樣」，「我們確實告訴他（施凱爾）……這令人難以相信，你知道，這是你聽到關於中國（會做）的事情」。

    對此，英國政府發言人說，「我們與美國有密切的情報關係，我們認真看待這份夥伴關係」，但是並未評論要求蘋果讓政府查看用戶資料之事。蘋果公司未回應此事。

    《華盛頓郵報》2月初獨家披露，英國政府引用「調查權力法」（Investigatory Powers Act），要求蘋果公司，讓政府調查執法機關，可依需求存取該公司雲端服務iCloud上經「進階資料防護（ADP）」加密的所有用戶資料，且不限特定帳戶。蘋果公司為此已於2月底宣佈，取消對英國用戶提供ADP功能，避免須遵守英國政府要求，而違反保障用戶隱私的承諾。

    美國政府擔心英國此舉，將影響美國用戶隱私權，國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）上月底表示，正在檢視此要求是否違反俗稱「雲端法」的「釐清境外合法利用資料法（CLOUD Act）」，以保護美國用戶通訊安全。

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