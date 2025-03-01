日本JR山手線鐵軌「有垃圾起火冒濃煙」 全線一度暫時停駛

日本東京JR山手線在今（1）日下午，傳出代代木車站附近的鐵軌突然冒出濃煙，為進行安全檢查，JR東日本一度緊急暫停運行山手線內環和外環全線列車，直到1個半小時才恢復運行。（圖擷取自@KOBA_e233 社群平台「X」）

2025/03/01 17:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京JR山手線在今（1）日下午，傳出代代木車站附近的鐵軌突然冒出濃煙，為進行安全檢查，JR東日本一度緊急暫停運行山手線內環和外環全線列車，直到1個半小時才恢復運行。根據東京消防局透露，代代木站2號月台的鐵軌道上有垃圾在燃燒，已派出消防車前往滅火。

綜合日媒報導，JR東日本在今日下午3點10分（台灣時間下午2點10分）左右接獲通報，代代木車站附近的鐵軌冒出濃煙，因此緊急停止運行內外環全線列車。JR東日本透露，相關工作人員隨後也緊急趕赴現場進行安全調查，以確認具體情況。

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東京消防廳表示，經過相關人員調查，濃煙來源是代代木車站2號月台的鐵軌上，當時上面有垃圾在燃燒，消防隊已出動4輛消防車展開滅火作業。報導指指出，所幸這場火警沒有造成人員受傷，山手線也在下午4點40分（台灣時間下午3點40分）左右恢復運行

2025.0301

山手線 E235系 トウ33編成

団臨 東京まるっと山手線

山手線 恵比寿駅にて

本日、山手線を内回りで一周する団体列車の施行がありました。

通勤列車の団体は割と珍しいですね！

代々木駅付近の発煙による運転見合わせの影響も受けてしまったようですね、、 pic.twitter.com/rVIwxXWJF3 — Kaba （@KOBA_e233） March 1, 2025

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