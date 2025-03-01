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    日本JR山手線鐵軌「有垃圾起火冒濃煙」 全線一度暫時停駛

    日本東京JR山手線在今（1）日下午，傳出代代木車站附近的鐵軌突然冒出濃煙，為進行安全檢查，JR東日本一度緊急暫停運行山手線內環和外環全線列車，直到1個半小時才恢復運行。（圖擷取自@KOBA_e233 社群平台「X」）

    日本東京JR山手線在今（1）日下午，傳出代代木車站附近的鐵軌突然冒出濃煙，為進行安全檢查，JR東日本一度緊急暫停運行山手線內環和外環全線列車，直到1個半小時才恢復運行。（圖擷取自@KOBA_e233 社群平台「X」）

    2025/03/01 17:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京JR山手線在今（1）日下午，傳出代代木車站附近的鐵軌突然冒出濃煙，為進行安全檢查，JR東日本一度緊急暫停運行山手線內環和外環全線列車，直到1個半小時才恢復運行。根據東京消防局透露，代代木站2號月台的鐵軌道上有垃圾在燃燒，已派出消防車前往滅火。

    綜合日媒報導，JR東日本在今日下午3點10分（台灣時間下午2點10分）左右接獲通報，代代木車站附近的鐵軌冒出濃煙，因此緊急停止運行內外環全線列車。JR東日本透露，相關工作人員隨後也緊急趕赴現場進行安全調查，以確認具體情況。

    東京消防廳表示，經過相關人員調查，濃煙來源是代代木車站2號月台的鐵軌上，當時上面有垃圾在燃燒，消防隊已出動4輛消防車展開滅火作業。報導指指出，所幸這場火警沒有造成人員受傷，山手線也在下午4點40分（台灣時間下午3點40分）左右恢復運行

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